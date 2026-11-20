Mientras Boca ultima detalles de su preparación para la final de mañana, los hinchas comenzaron a hacerse sentir en las calles de Colombia. En Cartagena, la costa se convirtió en escenario de una multitudinaria celebración azul y oro, con un banderazo que reunió a cientos de simpatizantes para acompañar al equipo en la previa de la gran definición de la Copa Sudamericana.

Cánticos, bombos, paraguas auriazules, banderas y camisetas formaron parte de una postal que rápidamente se replicó entre los hinchas. También hubo trapos con imágenes de Diego Maradona, uno de los máximos ídolos de la historia del club, que se hicieron presentes en medio de una fiesta que tuvo el color y la pasión xeneize como protagonistas.

La fanática de Boca tomó por sorpresa la costa de la Ciudad Amurallada, donde los simpatizantes se concentraron para compartir el entusiasmo por la final y hacer sentir su apoyo al plantel, pese a la distancia. Las remeras agitadas, las banderas y los cánticos marcaron el ritmo de una jornada en la que el azul y el amarillo coparon el paisaje colombiano.

Pero la movilización no terminó allí. Ya entrada la noche, otro banderazo tuvo lugar en las calles del centro de la ciudad, donde los hinchas volvieron a reunirse para prolongar el festejo y demostrar que la ilusión por la final trasciende cualquier frontera.

Cartagena se transformó así en una de las sedes de la pasión boquense durante la previa, con una multitud que viajó hasta Colombia para acompañar al equipo y vivir de cerca una nueva cita decisiva. Boca todavía tiene que afrontar el partido más importante, pero en las calles ya empezó a jugarse otra final: la de sus hinchas, que hicieron sentir su presencia mucho antes de que la pelota comenzara a rodar.