Los juveniles enfrentan a Estudiantes de Río Cuarto

En el marco de la vigesimoséptima fecha del Torneo de Juveniles 2026, esta mañana desde las 9:00 Gimnasia se enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto. Las categorías menores serán locales en Abasto, mientras que las mayores se presentarán en Córdoba.

Tras el cruce ante Talleres correspondiente a la fecha 26 del certamen, que arrojó un saldo de dos unidades producto de dos empates y cuatro derrotas (lógico ante uno de los clubes de punta en el fútbol menor), los equipos triperos tendrán una buena chance de sumar ante Estudiantes de Río Cuarto, que pelea los últimos lugares en cada tabla durante esta, su primera temporada en el fútbol grande. De hecho en la última jornada solo cosechó tres puntos ante San Lorenzo, a raíz de tres igualdades e igual cantidad de caídas.

En Estancia Chica, abrirá la jornada la Séptima conducida por Andrés Ramos. Luego, será el turno de la Octava dirigida por Mariano Maida. Y cerrará la actividad la Novena de Nicolás Terminiello.

En Córdoba, en el Predio Pablo César Aimar, la historia comenzará con la presentación de la Cuarta liderada por Ricardo Kuzemka. A su termino, se presentará la Quinta de Guillermo Hernando y pasado el mediodía cerrará la jornada la presentación de la Sexta dirigida por Rodrigo Roselli.

Tras la fecha de hoy, solo quedarán ocho jornadas para el final de la competencia y la toma de decisiones en el fútbol juvenil.