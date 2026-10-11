Los juveniles sumaron 11 unidades ante Quilmes

Con tres victorias, dos empates y una derrota, Gimnasia acumuló 11 unidades en la vigesimonovena jornada del fútbol juvenil de la Liga Profesional ante Quilmes. En campo cervecero, el Tripero sumó una victoria y dos empates mientras que en Abasto hubo dos triunfos mens sana y uno del conjunto que milita en la actualidad en la Primera Nacional.

En Alsina y Lora, la Cuarta de Ricardo Kuzemka igualó 1-1 con tanto de Matheo Ostorero. El equipo que comenzó el juego formó con Cabrera; Rocco, Gauto, Pendas, T. Fernández; Paradela, Reinhardt; Ostorero, Panaro, Ferreyra; Kúgler.

En Quinta hubo victoria 2-0 con goles de Benjamín Carbajo y Agustín Martínez. Los titulares de Guillermo Hernando fueron Ayala; Amitrano, Rossia, Monti, Plesnicar; Spinetti, Soulas; Rastelli, Carbajo, Martínez; Giachero.

En cuanto a la Sexta de Rodrigo Roselli, fue empate 0 a 0. El conjunto tripero formó con Ochoa; Albarenque, D. Fantín, Vaccaro, Fúster; Nagavonsky, Vasco, Ortíz, Borches; Zamora, Jáuregui.

En Estancia Chica, la Séptima dirigida por Andrés Ramos goleó 5-0 con tantos de Mateo Sciallo, Jonás Cardoso, Yair Villarreal, Gianluca Casco y el ingresado Juan Camiña. La formación inicial fue: Marchán, Sciallo, Billo, Villarreal, Cardoso; Reyna, Prado, Arguindegui; Drogo, Broglia, Casco.

La Octava de Mariano Maida cayó 1 a 0. El equipo inició el partido con Creide; Spinoso, Colman, Lezica, Machado; Pizzabioca, T. Rodríguez, Castro; Vidal, Pochettino, Y. Ramírez.

Por último, la Novena -a cargo de Nicolás Terminiello- se impuso 1 a 0 con gol de Facundo Días. El conjunto mens sana formó con Fulco; Ruggeri, Gago, Franquini, Caballero; Peralta, Suhit, Angulo, Ferraggine; Días y Cúyer.

En la próxima fecha, la trigésim,a del torneo, Gimasia enfrentará a River Plate, con las categorías mayores como locales en Abasto mientras que las más chicas visitarán el River Camp.