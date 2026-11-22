Gimnasia logró una buena cosecha de puntos ante Central Córdoba al ganar cinco partidos -y perder el restante- por la trigésimocuarta jornada del fútbol juvenil de la Liga Profesional. El Abasto ganaron las tres categorías mientras que en Santiago solo perdió la Sexta.

En Santiago del Estero, la Cuarta se impuso 3-1 con tanto de Bautista Reinhardt, Gerónimo Kúgler y Áxel Ledesma. El equipo de Ricardo Kuzemka formó con Schroeder; S. Castro, Rossia, Ledesma, J. Rodríguez; Ferreyra, Reinhardt; Muñoz, Panaro, Benítez; Kúgler.

En Quinta, también hubo victoria tripera. Benjamín Giachero, por duplicado, marcó para el 2 a 1 del equipo de Guillermo Hernando. Los titulares fueron Ayala; Amitrano, Piscione, Plesnicar, Pagnutti; Spinetti, Córdoba, Carbajo; Fontana, Giachero, Martínez.

La única derrota de la fecha fue la que sufrió la Sexta, que perdió 1 a 0. El equipo de Rodrigo Roselli formó con P. López; Solari, Cenizo, Agüera, Fúster; Vasco, S. Díaz; Nagavonsky, Fichera, Borches; Jáuregui.

La Séptima ganó 3-1 con un triplete de Santino Broglia. El equipo dirigido por Andrés Ramos salió a la cancha con Marchán; Sciallo, Billo, Velázquez, Villarreal; Reyna, Sartori, N. Mangudo; Drogo, Broglia y Casco.

La Octava se impuso 1 a 0 con gol de Dante Castro. El equipo de Mariano Maida comenzó el partido con Creide; Aubert, Colman, Lezica, B. Romero; Pizzabioca, Correa, Castro; Spinoso, Balbuena, Báez.

Por último, la Novena ganó 3 a 0 con tantos de Isaías López, Gaspar Suhit y Francisco Ferraggine. El equipo conducido por Nicolás Terminiello inició el juego con Fulco; Ruggeri, Gago, Franquini, Caballero; B. Martínez, Suhit, Angulo; Dias, Cúer, N. Álvarez.

La próxima fecha será la última de la temporada y Gimnasia enfrenatará a su homínimo mendocino el 5 de diciembre. Las categorías mayores jugarán en Estancia Chica mientras que las menores serán visitantes en Mendoza.