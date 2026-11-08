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Los juveniles triperos cosecharon siete unidades ante San Lorenzo

Los pibes mens sana, cumplieron

Por Redacción

Siete puntos fue el saldo de la jornada de juveniles ante San Lorenzo. Por la trigésimo segunda fecha, hubo victorias en Cuarta y Novena, mientras que la Séptima rescató un empate en la Ciudad Deportiva.

En Estancia Chica, la Cuarta dirigida por Ricardo Kuzemka se impuso 2 a 0 con tantos de Diego Ferreyra y el ingresado Matheo Ostorero. Los titulares albiazules fueron Cabrera; Rocco, Gauto, Pendas, Formerón; Azamé, Reinhardt; Muñoz, Panaro, Ferreyra; Kúgler.

La Quinta perdió 2 a 0. El equipo de Guillermo Hernando formó con Ayala; Amitrano, Nadal, Plesnicar, Pagnutti; Soulas, Córdoba; Rastelli, Giachero, Tesán; Martínez.

En Sexta, fue derrota 2-0 para el equipo de Rodrigo Roselli. Los titulares triperos fueron Ochoa; Solari, Berardo, Vaccaro, Fúster; Vasco, Díaz; FIchera, Borches; Zamora, Jáuregui.

En la Ciudad Deportiva, la Séptima igualó 1 a 1 con gol de Gianluca Casco. El equipo de Andrés Ramos formó con Marchán; Sciallo, Billo, Villarreal, Cardoso; Reyna, Prado, Arguindegui; Drogo, Broglia y Casco.

En Octava, el conjunto dirigido por Mariano Maida sufrió una dura goleada 5-0. Gimnasia formó con Creide; Spinoso, Colman, Lezica, Machado; Pizzabioca, Correa, Castro; Báez, Balbuena, Pochettino.

La Novena ganó 2 a 1 con goles de Franco Cúyer. Los dirigidos por Nicolás Terminiello arrancaron el juego con Fulco; Ruggeri, Gago, Iglesias, Caballero; Aranda, Suhit, Angulo; Días, Cúyer y N. Álvarez.

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