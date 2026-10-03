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Las divisiones mayores serán locales en abasto

Los juveniles triperos enfrentan a Barracas

Por Redacción

Esta mañana desde las 9:00, Gimnasia enfrentará a Barracas Central por la vigesimoctava fecha del Torneo de Juveniles. Las categorías mayores serán locales en Abasto, mientras que las menores se presentarán en Ciudad Evita.

El Lobo viene de sumar 15 de los 18 puntos ante Estudiantes de Río Cuarto y tiene otra buena chance de conseguir buenos puntos ante el Guapo, que en su última presentación cosechó cuatro unidades ante San Lorenzo.

En Estancia Chica comenzará con el partido de la Cuarta División conducida por Ricardo Kuzemka, luego, jugará la Quinta de Guillermo Hernando y cerrará la actividad la Sexta de Rodrigo Roselli.

Por su parte, en el Predio 19 de Mayo de Ciudad Evita, la jornada comenzará con el partido de la Séptima dirigida por Andrés Ramos, luego jugará la Octava comandada por Mariano Maida y finalmente terminará la fecha con la Novena de Nico Terminiello.

El mundo juvenil albiazul está en ebullición porque después de muchos años la Comisión Directiva está estudiando la posibilidad de buscar a un nuevo coordinador, de alguna manera descontenta con el trabajo actual de Gabriel Perrone, o bien buscando un cambio de aire en la gestión. Por eso en el último tramo del año las aguas están con mucho movimiento en Estancia Chica.

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