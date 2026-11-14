Los juveniles triperos enfrentan a Defensa

Por la trigésimo tercera jornada del fútbol juvenil de la Liga Profesional, Gimnasia enfrentará a Defensa y Justicia. Las categorías mayores jugarán en Abasto, mientras que las menores visitarán el predio La Capilla.

En Estancia Chica, la actividad comenzará a las 9:00 con el encuentro de la Cuarta de Ricardo Kuzemka. Luego jugará la Quinta dirigida por Guillermo Hernando y cerrará la fecha como local la Sexta de Rodrigo Roselli.

En el predio La Capilla del Halcón de Varela, abrirá la jornada la Séptima de Andrés Ramos, luego entrará en acción la Octava dirigida por Mariano Maida y cerrará la Novena de Nicolás Terminiello. Las tres categorías menores sumaron victorias el pasado lunes cuando el Lobo se puso al día con Barracas Central.

El Bosque será parte de “La Noche de los Museos”

El estadio Juan Carmelo Zerillo será escenario de un encuentro con la historia, la cultura y la identidad tripera, ya que de 19:00 a 24:00, el Museo del club abrirá sus puertas para participar de una nueva edición de Museos a la Luz de la Luna.

La actividad tendrá un motivo especial: los 25 años de la fundación del Museo, que se celebrarán con una muestra dedicada a cinco acontecimientos significativos de la historia del Club y del país: los 100 años del campeonato argentino del boxeador tripero Julio Mocoroa; los 95 años de la gira por Europa del equipo que había sido campeón en febrero de 1930; los 80 años de la inauguración de la sede social; los 50 años del golpe de Estado de 1976 y los 45 años de la inauguración del Polideportivo.

La jornada contará con la presencia de coleccionistas del Club, habrá buffet a cargo de Olla Popular 60 y 115, música en vivo de la Subcomisión de Artistas y presentaciones del Coro GELP. También participarán las áreas de Discapacidad, Social y Cultura del Club. Como parte de la jornada solidaria, se recibirán alimentos no perecederos en el ingreso al estadio.