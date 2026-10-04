Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
CINCO PUNTOS DE NUEVE

Los juveniles triperos y una fecha disputada parcialmente

Jrnada a medias para Gimnasia

Por Redacción

Se disputó parcialmente la vigésimoctava fecha del Torneo de Divisiones Juveniles entre Gimnasia y Barracas Central, ya que las inclemencias climáticas impidieron que se disputarán los partidos de las categorías menores.

En Estancia Chica se puso jugar la jornada con normalidad. La Cuarta dirigida por Ricardo Kuzemka igualó 1-1 con gol de Matheo Ostorero. El equipo inicial fue Patricio Schroeder; Tiziano Rocco, Raniero Guallama, Federico Pendas, Jonathan Rodríguez; Francesco Paradela, Bautista Reinhardt; Matjeo Ostorero, Bautista Panaro, Diego Ferreyra; Gerónimo Kúgler.

También hubo empate 1 a 1 en Quinta. El ingresado Benjamín Giachero hizo el gol tripero. El equipo de Guillermo Hernando formó con Agustín Ayala; Thiago Amitrano, Juan Piscione, Vicente Plesnicar, Santino Azzaro; Vicente Spinetti, Bautista Soulas, Benjamín Carbajo, Pablo de Cuadra; Iván San Pedro y Mateo Fernández Vilar.

La Sexta, por su parte, se impuso 2 a 0 con tantos de Ignacio Ortíz y Román Nagavonsky. El conjunto dirigido por Rodrigo Roselli salió a la cancha con Jeremías Ochoa; Felipe Albarenque, Lautaro Cenizo, Mateo Vaccaro, Salvador Fúster; Quimey Vasco, Ignacio Ortíz; Román Nagavonsky, Ian Borches; Paolo Zamora, Justo Jáuregui.

En cuanto a los partidos de las categorías menores que debían disputarse en el Predio 19 de Mayo situado en Ciudad Evita, fueron suspendidos por las malas condiciones climáticas y serán reprogramados por la Liga Profesional.

EL FEMENINO ENFRENTA A BANFIELD

Gimnasia recibirá a Banfield en El Bosquecito esta tarde desde las 16:00 en el marco de la undécima fecha del Torneo Clausura. El partido será transmitido por LPF Play.

El equipo dirigido por Silvana Villalobos sumó los únicos cuatro puntos del actual certamen en las últimas dos fechas. Las triperas llegan de empatar frente a SAT 1 a 1 luego de haberle ganado a Newell’s en Rosario. Justamente el Taladro viene de derrotar 3 a 1 a la Lepra para alcanzar los 21 puntos, en una muy buena campaña que tiene a las albiverdes en la cuarta colocación con 21 unidades.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?