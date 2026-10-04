Los juveniles triperos y una fecha disputada parcialmente

Se disputó parcialmente la vigésimoctava fecha del Torneo de Divisiones Juveniles entre Gimnasia y Barracas Central, ya que las inclemencias climáticas impidieron que se disputarán los partidos de las categorías menores.

En Estancia Chica se puso jugar la jornada con normalidad. La Cuarta dirigida por Ricardo Kuzemka igualó 1-1 con gol de Matheo Ostorero. El equipo inicial fue Patricio Schroeder; Tiziano Rocco, Raniero Guallama, Federico Pendas, Jonathan Rodríguez; Francesco Paradela, Bautista Reinhardt; Matjeo Ostorero, Bautista Panaro, Diego Ferreyra; Gerónimo Kúgler.

También hubo empate 1 a 1 en Quinta. El ingresado Benjamín Giachero hizo el gol tripero. El equipo de Guillermo Hernando formó con Agustín Ayala; Thiago Amitrano, Juan Piscione, Vicente Plesnicar, Santino Azzaro; Vicente Spinetti, Bautista Soulas, Benjamín Carbajo, Pablo de Cuadra; Iván San Pedro y Mateo Fernández Vilar.

La Sexta, por su parte, se impuso 2 a 0 con tantos de Ignacio Ortíz y Román Nagavonsky. El conjunto dirigido por Rodrigo Roselli salió a la cancha con Jeremías Ochoa; Felipe Albarenque, Lautaro Cenizo, Mateo Vaccaro, Salvador Fúster; Quimey Vasco, Ignacio Ortíz; Román Nagavonsky, Ian Borches; Paolo Zamora, Justo Jáuregui.

En cuanto a los partidos de las categorías menores que debían disputarse en el Predio 19 de Mayo situado en Ciudad Evita, fueron suspendidos por las malas condiciones climáticas y serán reprogramados por la Liga Profesional.

EL FEMENINO ENFRENTA A BANFIELD

Gimnasia recibirá a Banfield en El Bosquecito esta tarde desde las 16:00 en el marco de la undécima fecha del Torneo Clausura. El partido será transmitido por LPF Play.

El equipo dirigido por Silvana Villalobos sumó los únicos cuatro puntos del actual certamen en las últimas dos fechas. Las triperas llegan de empatar frente a SAT 1 a 1 luego de haberle ganado a Newell’s en Rosario. Justamente el Taladro viene de derrotar 3 a 1 a la Lepra para alcanzar los 21 puntos, en una muy buena campaña que tiene a las albiverdes en la cuarta colocación con 21 unidades.