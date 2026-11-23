Los principales medios brasileños cuestionaron la actuación del Galo en la final de la Copa Sudamericana, destacaron la superioridad del Xeneize y remarcaron la nueva frustración internacional del equipo de Belo Horizonte.

La derrota generó fuertes críticas en la prensa brasileña ya que, mientras que el conjunto argentino terminó con una sequía de 18 años sin títulos internacionales, el Galo sumó una nueva frustración continental y acumuló su tercera final perdida en años consecutivos.

Uno de los medios más duros fue O Gol, que tituló su análisis con una frase contundente: el equipo brasileño perdió el trofeo porque “no estuvo a la altura de Boca”.

Por su parte, Folha de Sao Paulo puso el foco en la sucesión de decepciones del club. Además de las finales de la Copa Libertadores 2024 y las dos ediciones de la Sudamericana, incluyó la derrota ante Cruzeiro en la definición del Campeonato Mineiro de marzo de 2026.

Folha de Sao Paulo también recordó que el equipo acumula ocho partidos sin victorias y que su último título internacional fue en 2014.

Lance!, en tanto, centró su análisis en el desarrollo del encuentro y en las dificultades de Atlético Mineiro para encontrar respuestas futbolísticas y también señaló que los cambios de Eduardo Domínguez no consiguieron modificar el trámite ni revertir la superioridad de Boca.

O Globo destacó las cuatro finales perdidas por el conjunto brasileño en los últimos años y recordó que había llegado con cierto favoritismo a la definición, aunque su mala racha contrastó con la confianza que adquirió el equipo argentino.

Por último, UOL elogió al Xeneize: “Fue campeón por segunda vez en 15 días y puede levantar otros tres trofeos en 2026” y además, destacó el final de su sequía internacional y su capacidad para resurgir después de una prolongada etapa de malos resultados.