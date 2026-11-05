Los motivos por el cobro del “Día del Club”

Luego del malestar que generó la implementación del “Día del Club” para el partido de esta tarde ante Belgrano, el vicepresidente primero de Gimnasia, Ezequiel Ibáñez, explicó los motivos de la medida. En diálogo con el Equipo Deportivo de FM La Redonda, el dirigente reconoció que se trata de una decisión antipática para los hinchas, pero argumentó que responde a las urgencias económicas que atraviesa la institución.

Ibáñez aclaró que tanto los abonos de platea como el ingreso gratuito a la popular para los socios contemplaban únicamente la fase regular del torneo. De esta manera, al haber clasificado entre los primeros cuatro puestos y conseguido la localía para los playoffs, el encuentro de esta tarde representa una instancia que no estaba incluida en los beneficios iniciales.

Además, la dirigencia descartó implementar una contribución optativa, como ocurrió en las semifinales de 2023. Según explicó el vicepresidente, aquella experiencia no resultó sustentable, ya que la recaudación no alcanzó siquiera para cubrir los costos operativos y de apertura del estadio.

“Es una decisión totalmente antipática. No es linda tomar una decisión de cobrarle al socio, pero las urgencias financieras son ahora”, reconoció Ibáñez. En ese sentido, señaló que la falta de ingresos por las transferencias de jugadores como Lescano y Abaldo generó un descalce financiero a corto plazo.

Por último, el dirigente explicó cuál será el destino de lo recaudado y puso el foco en las obligaciones más urgentes del club. “La ganancia va a ir destinada a las necesidades urgentes y fundamentalmente nos gustaría poner al día el fútbol profesional y a todos los empleados”, sostuvo.

A modo de balance de la gestión, también destacó el esfuerzo realizado para ordenar las cuentas de la institución: “En 10 meses pagamos 15 masas salariales para que el club vuelva a ser creíble, sostenible y viable”.