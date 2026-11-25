El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asistirá a la final de la Copa Libertadores 2026 que disputarán Palmeiras y Estudiantes en el Estadio Centenario. La noticia fue confirmada por el secretario general adjunto de Fútbol de Conmebol, Nery Pumpido, durante la presentación oficial del evento junto al titular de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso.

Infantino arribará a territorio uruguayo pasado mañana en el marco de su campaña hacia las elecciones de la FIFA de 2027 -instancia para la cual ya cuenta con el respaldo unánime del Consejo de la Conmebol-, y emprenderá el regreso luego del encuentro.

“Viene una figura muy importante, el presidente de la FIFA, al partido así que creo que es algo también importantísimo para esta instancia y para la final en el Centenario”, destacó Pumpido. El argentino subrayó además el valor simbólico de la jornada, ya que será uno de los últimos grandes espectáculos que albergará el histórico escenario antes de iniciar sus obras de remodelación con miras al Mundial 2030.

Más allá de lo deportivo, las autoridades presentaron las proyecciones financieras del evento para Uruguay. Según detalló Pumpido, se estima que la definición generará un movimiento económico superior a los 70 millones de dólares, impulsado fundamentalmente por el turismo internacional.

El directivo informó que la capacidad hotelera ya alcanza el 100% de ocupación, con una fuerte demanda concentrada en Montevideo, Punta del Este y Colonia. Asimismo, la organización y producción de la final involucra el trabajo de cerca de 9.000 personas de manera directa e indirecta en rubros clave como hotelería, gastronomía, transporte y comercio.

Como antesala del partido, entre hoy y pasado mañana (de 16 a 22), funcionará la Libertadores Fan Zone en la rambla frente al Club de Golf. El espacio, de acceso gratuito con registro previo en la web, espera recibir a 20 mil personas.

La final contará con una transmisión televisiva que llegará a 194 países mediante un despliegue técnico de 43 cámaras en el estadio, además de señal disponible a bordo de vuelos comerciales y cruceros.

Por primera vez en la historia de la Copa Libertadores, el encuentro incluirá un espectáculo musical durante el entretiempo. El show estará a cargo del artista brasileño Pedro Sampaio, replicando un formato estrenado por Conmebol en la Copa América 2024.

Los dos equipos llegan esta noche y empezarán a darle forma al partido más importante de los últimos años. O de la historia.