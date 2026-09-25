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Bolivia aparece en el horizonte del equipo nacional

Los once que paró Scaloni de cara al primer amistoso

Sin Lionel Messi, pero con Lautaro Martínez y Julián Alvarez compartiendo la ofensiva. Primeros indicios del equipo que piensa el DT
franco mastantuono actuó por derecha en el primer once de scaloni

Por Redacción

La Selección comenzó a calentar los motores de cara a los amistosos que afrontará durante esta fecha FIFA ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, que significará la despedida de Lionel Messi con la Albiceleste.

En la práctica de ayer, Lionel Scaloni dispuso un ensayo táctico que dejó indicios sobre una posible formación para el duelo ante el conjunto sudamericano.

La novedad principal de la primera jornada futbolística fue la presencia tanto de Lautaro Martinez como de Julián Álvarez, que compartieron el frente de ataque en el entrenamiento.

Otra de las novedades fue el ingreso de Franco Mastantuono en el lado derecho del mediocampo y el de Facundo Medina en el lateral izquierdo. Por su parte, Nicolás Tagliafico no participó de la práctica de fútbol de este miércoles.

El primer equipo que probó Scaloni fue el siguiente: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez, Lautaro Martínez.

Durante la jornada de la víspera, el entrenador de la Albiceleste aprovechó para probar a los futbolistas que se sumaron por primera vez a la Selección Mayor, como es el caso de Román Vega, Tomás Palacios o Leonel Flores, que ingresó por Franco Mastantuono.

También se lo vio haciendo fútbol para el equipo alternativo, el arquero Gerónimo Rulli, la flamante adquisición del Manchester City, y el defensor de Estudiantes, Tomás Palacios.

La Selección campeona del mundo en Qatar 2022 y subcampeona en la reciente Copa del Mundo, comenzará la fecha FIFA el miércoles que viene ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Acto seguido, se trasladará nuevamente a Buenos Aires para enfrentar en el Monumental a la selección de Burkina Faso, el 3 de octubre, y a su par de Benín el 6 de dicho mes. Este último partido tendrá una carga emocional extra ya que será la despedida definitiva de Lionel Messi con la camiseta Celeste y Blanca.

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