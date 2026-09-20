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TRES DE CUATRO

Los penales errados, una situación para revisar

Lucas Janson falló en el penal

Por Redacción

Gimnasia tenía el partido controlado, después de que Agustín Auzmendi abrió el marcador, a los 20 minutos del primer tiempo.

Sin embargo, y cuando todo parecía que el equipo de Ariel Pereyra se iba a ir al descanso con dos goles arriba, llegó el momento fatídico de la tarde, con el penal errado por Lucas Janson (36) y el inmediato gol del empate de Banfield (38), a través de Lautaro Gómez. El ex delantero de Vélez y Boca se encargó de ejecutar la pena máxima, después de una breve delibaración con Maxi Zalazar.

Finalmente, el propio Janson fue el que disparó desde los doce pasos, pero Diego Rodríguez, en este caso, adivinó la intención y contuvo el remate, evitando de esta manera la segunda conquista del conjunto que dirige Ariel Pereyra.

La chance de gol que se desperdició volvió a exponer un problema para Gimnasia en el actual certamen, ya que tuvo cuatro penales a favor durante este Torneo Clausura y falló tres. Una situación a revisar en lo imediato, y que por ende, generó secuelas.

Hay que remontarse además al partido por Copa Argentina ante Deportivo Riestra, que terminó dejando en el camino a Gimnasia precisamente por no ser efectivo desde los doce pasos. Seguramente, el entrendor mens sana tomará cartas en el asunto, habida cuenta de que es elevado el porcentaje de penales que el equipo ha desperdiciado en esta competencia.

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