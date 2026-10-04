Los pibes albirrojos siguen a paso firme en el torneo de juveniles

Jornada casi perfecta de las categorías formativas de Estudiantes ante Aldosivi por la fecha 28 del Torneo de Divisiones Juveniles. Sumaron 12 unidades de 18 puntos posibles. La jornada en el Country Club de City Bell fue invicta para los pibes albirrojos.

El Pincha venía de hacer una gran tarea en la fecha anterior ate Deportivo Riestra cosechando 16 puntos de 18, y ayer mantuvo el envión anímico, aunque sufrió dos derrotas. Las mayores jugaron en Mar de Plata. En tanto que las menores hicieron de local en el Country Club de City Bell

Cuarta: Botti; Sánchez, López Bertero, Álvarez, Valentukonis; González, Maliani, Bazán, Sanabria, Villar; Silveti. Perdió 3-0.

Quinta: Rosales; Lombardi, Velozo, Acosta, Olivera; Greig, Paladino, Artal, Amador; Piacenza y Páez. Cayó por 3-1. Piacenza el gol.

Sexta: Vinderola; Serra Borda, Moyano, Laplace, Zuccarelli; Ascacibar, Cantero, Dávalos, Villar; Daneri y Auzmendi. Ganó 2-0 con goles de Ascacibar y Quieto.

Séptima: Oyola; García, Romano, Morinigo, Fernández; Villan, González, Dasso; Terrera, Monterde y Vignolle. Triunfó por 4-2. Casas y Luque. El resto de los goles fueron en contra.

Octava: Andújar; Vera, Corsoni, Helbert, Grosso; Mosqueda, Latrubesse; Vásquez, Bianchi, Lorenzetti; Montiel. Venció a su pares 3-1 con doblete de Montiel y un tanto de Pérez.

Novena: Godoy; Vasco, Villar, Coronel, Acosta; Ramos, Ferreyra, Pereyra, Fernández; Birrio y Salva. Triunfo 1-0 con gol de Ferreyra.