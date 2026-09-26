Los pibes albirrojos van por Deportivo Riestra

Las divisiones juveniles de Estudiantes enfrentarán hoy a Deportivo Riestra por la fecha 27 del Torneo de Juveniles de AFA. La jornada comenzará a las 8.00, una hora antes de lo habitual, y tendrá actividad tanto en City Bell como en el predio La Candela.

Las categorías mayores, Cuarta, Quinta y Sexta División, serán locales en el Country Club albirrojo. Además, sus encuentros podrán seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube del club. Por su parte, Séptima, Octava y Novena División jugarán en condición de visitante frente al Malevo.

El León llega a esta fecha tras una destacada actuación ante Atlético de Rafaela. En aquella jornada obtuvo cuatro victorias, un empate y una derrota, cosechando 13 de los 18 puntos en juego.

En la tabla general, Estudiantes se ubica en el duodécimo puesto con 262 unidades, producto de 74 triunfos, 40 empates y 42 derrotas. Los equipos dirigidos por la estructura formativa albirroja buscarán sumar una nueva buena cosecha para acercarse a los puestos de vanguardia en la recta final de la temporada.

el femenino renueva su ilusión

Estudiantes jugará con Deportivo Morón por los Octavos de final del Campeonato de la Primera B Femenina de AFA. Este encuentro se disputará desde las 12.00 en el Country Club de City Bell y será transmitido por el canal de YouTube del club.

Después de una primera etapa irregular, las dirigidas por Sofía Vendittuoli tienen una nueva oportunidad para mostrar su mejor versión. En el cierre de la Zona A, finalizaron en la sexta posición con 22 puntos, al haber cosechado 6 triunfos, 4 empates y 8 caídas.

Sin embargo, en el último partido el Pincha se enfrentó al ya ascendido Platense y se impuso 1-0 con gol de Milagros Altavista.