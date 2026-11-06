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Los pibes de Gimnasia enfrentan a San Lorenzo

Las divisiones mayores, es decir, Cuarta, Quinta y Sexta jugarán de local en Abasto. La jornada comienza a partir de las 9

Foto: JuvenilesCGE

Por Redacción

Este sábado desde las 9:00 los pibes del Lobo enfrentarán a San Lorenzo por la trigésimo segunda fecha del Torneo de Juveniles. Las categorías mayores serán locales en Abasto, mientras que las menores se presentarán en Bajo Flores.

En Estancia Chica, la acción comenzará a partir de las 9:00 con el encuentro de la Cuarta conducida por Ricardo Kuzemka. A su término entrará en acción la Quinta de Guillermo Hernando y cerrará la jornada la Sexta de Rodrigo Roselli.

En la Ciudad Deportiva del Ciclón, la jornada será inaugurada por la Séptima dirigida por Andrés Ramos, luego jugará la Octava de Mariano Maida y cerrará la Novena dirigida por Nicolás Terminiello.

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