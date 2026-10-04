Los pibes que subirá el Vasco por los lesionados

Tras la goleada de Boca sobre Unión, Rodolfo Arruabarrena declaró en conferencia de prensa que ante la rotura de meniscos de Tomás Belmonte y el posible pequeño desgarro de Alan Velasco, recurrirá a nuevos juveniles para que comiencen a tener actividad con el primer equipo: “Vamos a ver que subimos”.

Desde su llegada en julio, el Vasco demostró tener una importante consideración por los pibes. Con un ojo en la Reserva de Mariano Herrón, subió varios futbolistas al primer equipo e hizo debutar a otros cuatro: Leonel Flores (con resultados más que a la vista tras su doblete y debut con la Selección), Facundo Herrera, Matías Satas y Rodrigo Bacidalupe. A su vez, apostó de entrada por Tomás Aranda.

Sin confirmaciones hasta el momento, Arrubarrena ya dio pistas en las últimas semanas a través de convocatorias o entrenamientos de los que participaron algunas de las figuras de Herrón que por características podrían suplir a los dos nuevos lesionados.

Quizá el caso más resonado es el de Lautaro Mendieta, polivalente mediocampista que se ha desempeñado como cinco, volante central y por derecha.

El técnico ya posó sus ojos en él e incluso llegó a convocarlo para la victoria de Boca ante Central Córdoba, aunque no conformó el banco. Viene entrenando con la Primera y podría ser el reemplazante de Tomás Belmonte por su llegada al área y capacidad asociativa.

Por otro lado, como enganche juega Franco Pérez, que si bien nunca formó parte de una concentración el plantel profesional, si tuvo la oportunidad de entrenar con ellos en más de una ocasión. Hijo de Omar, bicampeón de la Copa Libertadores con el cuadro de la Ribera, se trata de un volante zurdo de 1.90 de altura y nacionalidad argento-colombiana que recientemente le convertió a River en el Superclásico de Reserva.

Hoy, en tanto, Boca volverá a entrenarse tras el día libre y en la práctica en Ezeiza, podrían incorporarse aún más caras nuevas que aporten alternativas a la Primera División.