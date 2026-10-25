Los pibes sumaron siete puntos ante River

Dos victorias, una igualdad y tres derrotas fue el saldo de la jornada de juveniles ante River Plate, enel marco de la trigésima fecha del fútbol juvenil de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

La nota saliente de la jornada la dio la Octava de Mariano Maida, que se impuso 3-1 en el River Camp ante el puntero del campeonato, que pelea el título palmo a palmo con Boca Juniors. También es de destacar el triunfo de la Cuarta en Abasto.

Con gol de Gerónimo Kúgler,la Cuarta de Ricardo Kuzemka se impuso 1-0 en Estancia Chica. El equipo tripero inició el partido con Schroeder; Rocco, Gauto, Ledesma, J. Rodríguez; Paradela, Reinhardt; Muñoz, Panaro, Ferreyra; Kúgler.

La Quinta igualó 2 a 2 con tantos de Vicente Plesnicar y Vicente Spinetti. El equipo dirigido por Guillermo Hernando formó con Ayala; Amitrano, Rossia, Monti, Plesnicar; Spinetti, Soulas; Rastelli, Martínez, Tesán; Giachero.

En Sexta, fue derrota albiazul por 2 a 1. Paolo Zamora señaló el tanto mens sana. El equipo de Rodrigo Roselli inició el juego con Ochoa; Solari, Berardo, Vaccaro, Fúster; Vasco, Antúnez; Nagavonsky, Fichera, Zamora; Jáuregui.

En Séptima, fue derrota 3-0 en el River Camp. El equipo de Andrés Ramos salió a la cancha con Marchán; Sciallo, Billo, Villarreal, Cardoso; Reyna, Prado, Arguindegui; Drogo, Broglia y Casco.

La Octava de Mariano Maida metió un triunfazo cómo visitante ante el puntero del campeonato. Fue victoria 3 a 1 con goles de Amín Báez, Dante Castro y Ciro Balbuena. Los titulares fueron Creide; Spinoso, Colman, Lezica, Machado; Pizzabioca, Correa; Báez, Castro, Pochettino; Balbuena.

Por último, la Novena perdió 3 a 0. El conjunto de Nicolás Terminiello inició el cotejo con Fulco; Ruggeri, Gago, Franquini, Caballero; Peralta, Suhit, Angulo; Días, Cúyer y Ferraginne.

En la próxima fecha, la trigésimo primera, Gimnasia enfrentará a Unión, con las mayores como visitantes en Santa Fe y las menores recibiendo al Tatengue en Estancia Chica.