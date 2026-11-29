Los Pumas 7s vencieron 15-12 a Francia en las semifinales del Seven de Dubái y disputarán la final por la medalla dorada ante Fiji a las 13.11 horas de Argentina.

El seleccionado argentino, dirigido por Santiago Gómez Cora, alcanzó la definición de la primera etapa de la temporada 2026/27 del circuito de manera invicta en el Sevens Stadium.

Ante Francia, el conjunto europeo abrió el marcador, pero Marcos Moneta empató el encuentro en cinco tantos antes del descanso, tras la anulación por el TMO de dos tries, uno para cada equipo.

En el complemento, Luciano González Rizzoni puso en ventaja a Argentina, aunque Dabó y una conversión de Stephen Parez Edo Martin adelantaron 12-10 al cuadro francés.

Sobre el cierre, González Rizzoni apoyó su segundo try del partido —octavo en el torneo— para sellar el 15-12, sostenido en defensa por Sebastián Dubuc y Juan Patricio Batac.

Argentina formó con Santino Zangara, Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Santiago Mare, Luciano González Rizzoni, Marcos Moneta y Santiago Vera Feld, además de los ingresos de Martiniano Arrieta, Francisco Calello, Gregorio Pérez Pardo, Dubuc y Batac.

Cómo fue su camino a la final

En la fase de grupos del sábado, el equipo liderado por el capitán Santiago Mare superó a Sudáfrica por 26-19 —con hat-trick de González Rizzoni y un try de Graziano—, a Estados Unidos por 35-24 —con doblete de González Rizzoni y conquistas de Graziano, Vera Feld y Arrieta— y a Australia por 26-17 —con anotaciones de González Rizzoni, Zangara, Dubuc y Moneta—.