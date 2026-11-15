Los Pumas cambiaron la imagen y festejaron

Los Pumas consiguieron una sufrida victoria por 19-14 frente a Italia, en el marco de la quinta fecha del Nations Championship de rugby, en un encuentro donde estuvieron lejos de lucirse.

El cotejo, que se llevó a cabo en Génova, comenzó favorable para los italianos, quienes se pusieron en ventaja cuando iban solo cuatro minutos gracias al try de Monty Ioane y la posterior conversión de Tommasso Allan.

Los Pumas, por su parte, mantuvieron muy poca fluidez en su juego, aunque les alcanzó con poco para irse al descanso con el resultado igualado debido al try de Bautista Bernasconi a los 39 minutos y la conversión de Tomás Albornoz.

Ya en la segunda mitad, Los Pumas consiguieron la ventaja que les terminaría permitiendo quedarse con la victoria.

Primero se pusieron en ventaja gracias al try de Rodrigo Isgró, mientras que Mateo Carreras volvió a apoyar en el ingoal a la hora de juego y la posterior conversión de Albornoz permitió conseguir 12 puntos de ventaja.

A falta de solo 15 minutos Italia logró descontar con un try penal, pero no sería suficiente para dar vuelta la historia.

En la última jugada se vivió una situación más que curiosa, ya que los italianos tuvieron un penal en una posición inmejorable para buscar el line. Sin embargo, el kick de Paolo Garbisi se fue directo al ingoal y el árbitro marcó el final del encuentro.

Con este resultado, Los Pumas consiguieron su segundo triunfo en el Nations Championship, que enfrenta a los seis mejores equipos del hemisferio norte y del hemisferio sur.

La próxima presentación de Los Pumas será el sábado 21 cuando visiten a Francia. Una victoria sería clave, ya que le permitiría soñar con la posibilidad de jugar por el quinto puesto.