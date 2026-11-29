Los Pumas tendrán seis modificaciones para enfrentar a Escocia por el séptimo puesto del Nations Championship, en el cierre de su participación en el torneo. El partido se jugará hoy en Twickenham, desde las 10 (hora de nuestro país) y podrá verse en vivo y en directo, a través de Disney+ y ESPN 3.

El seleccionado argentino llega a esta instancia después de finalizar cuarto en la tabla del Hemisferio Sur. En la última fecha cayó 45 a 17 ante Francia en París, aunque una semana antes había logrado un triunfo valioso por 19 a 14 frente a Italia, en Génova.

En la ventana de noviembre también sufrió derrotas contra Irlanda, por 42 a 12, y ante el conjunto francés. La campaña incluyó resultados dispares desde el inicio de la competencia. En julio, el equipo de Felipe Contepomi perdió 47 a 38 ante Escocia en Córdoba, superó a Gales por 35 a 21 en San Juan y cayó 31 a 24 frente a Inglaterra en Santiago del Estero.

Argentina acumula dos triunfos, un empate y seis derrotas en sus últimos nueve compromisos, una secuencia que explica su ubicación en la definición por el séptimo lugar. El encuentro en Londres le ofrecerá una nueva chance para cerrar el año competitivo con una actuación favorable.

Contepomi dispuso tres variantes entre los forwards. Rodrigo Martínez ingresará por Boris Wenger en la primera línea, mientras que Pedro Rubiolo reemplazará a Tomás Lavanini como segunda línea. Joaquín Moro ocupará el puesto de Facundo Isa en la tercera línea. A la vez, Juan Martín Scelzo pasará a jugar como octavo. Julián Montoya seguirá como capitán, con Francisco Moreno como pilar derecho. Entre los backs volverá Gonzalo García como medio scrum, en lugar de Simón Benítez Cruz. Faustino Sánchez Valarolo ingresará por Justo Piccardo en el centro y Rodrigo Isgró sustituirá a Bautista Delguy en una de las puntas.