Los Pumas necesitan dar un golpe de timón

Los Pumas, que vienen de sufrir un duro cachetazo en Dublin, enfrentan hoy desde las 8.40 (hora argentina) a Italia, en el estadio Luigi Ferraris de Génova, por la quinta fecha del Nations Championship 2026. El equipo dirigido por Felipe Contepomi buscará recuperarse de la derrota por 42-12 ante Irlanda, con cinco modificaciones en la formación titular y la presencia del santiagueño Facundo Isa entre los suplentes.

El jugador formado en el Santiago Lawn Tennis Club volverá a integrar el plantel argentino después de más de un año sin disputar un encuentro con la camiseta nacional. Isa, de gran presente en el Pau del rugby francés, llevará la camiseta número 21 y tendrá la posibilidad de sumar minutos.

Para este compromiso, Contepomi debió reorganizar el equipo debido a las lesiones de Julián Montoya, Marcos Kremer y Juan Cruz Mallía. Ante estas ausencias, dispuso los ingresos de Bautista Bernasconi, Joaquín Moro, Juan Martín Scelzo, Simón Benítez Cruz y Rodrigo Isgró.

Otra de las novedades será el regreso de Pablo Matera como capitán, en reemplazo de Montoya. Además, Contepomi apostará por un banco de suplentes compuesto por seis forwards y dos backs, donde también estará Facundo Bosch, quien regresa a una convocatoria después de cinco años.

La formación de Los Pumas: Boris Wenger, Bautista Bernasconi, Francisco Moreno; Guido Petti, Pedro Rubiolo; Pablo Matera (capitán), Joaquín Moro, Juan Martín Scelzo; Simón Benítez Cruz, Tomás Albornoz; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Justo Piccardo, Rodrigo Isgró y Bautista Delguy.

Del otro lado estará la Italia dirigida por el argentino Gonzalo Quesada, que viene de caer por 66-7 ante Sudáfrica.