Los Pumas no estuvieron a la altura en Dublin

Los Pumas perdieron 42-12 ante Irlanda, en el Aviva Stadium de Dublín, en el inicio de la segunda etapa del Rugby Nations Championship. El árbitro inglés Luke Pearce fue el encargado de dirigir el encuentro.

El conjunto del Trébol dominó el marcador gracias a tres tries convertidos, mientras que el seleccionado argentino logró descontar con un try anotado por Mateo Carreras, que había puesto arriba a Los Pumas. El equipo dirigido por Felipe Contepomi buscó revertir este resultado adverso para intentar conseguir lo que sería su primera victoria histórica en Dublin.

En el arranque del complemento Sam Prendergast se cortó fácil para aumentar pero de inmediato una gran jugada sostenida de Los Pumas terminó con el segundo try del tucumano Carreras.

No pudo nunca más el equipo nacional ponerse a tiro, porque falló mucho en las formaciones y nunca le encontró la vuelta al ataque rival. Penales y pérdidas de pelotas que Irlanda no desaprovechó Fueron seis tries a dos.