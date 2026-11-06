Los Pumas pierden 35-12 en el segundo tiempo contra Irlanda

Irlanda vence parcialmente a Los Pumas por 35-12 en el Aviva Stadium de Dublín. El encuentro corresponde a la cuarta fecha del torneo Nations Championship. Salvo los primeros 10 minutos, los argentinos no hicieron pie en las formaciones (sobre todo en el scrum) ni en defensa.

Hasta el momento, el conjunto del Trébol domina el marcador gracias a tres tries convertidos, mientras que el seleccionado argentino logró descontar con un try anotado por Mateo Carreras, que había puesto arriba a Los Pumas.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi busca revertir este resultado adverso para intentar conseguir lo que sería su primera victoria histórica en territorio irlandés.

En el arranque del complemento Sam Prendergast se cortó fácil para aumentar pero de inmediato una gran jugada sostenida de Los Pumas terminó con el segundo try del tucumano Carreras.

Irlanda: 1. Andrew Porter, 2. Dan Sheehan, 3. Tadhg Furlong, 4. Joe McCarthy, 5. Tadhg Beirne, 6. Ryan Baird, 7. Nick Timoney, 8. Sean Jansen, 9. Craig Casey, 10. Sam Prendergast, 11. Mack Hansen, 12. Stuart McCloskey, 13. Robbie Henshaw, 14. Robert Baloucoune, 15. Hugo Keenan. Entrenador: Andy Farrell.

Los Pumas: 1. Boris Wenger, 2. Julián Montoya, 3. Francisco Moreno, 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Juan Martín González, 7. Marcos Kremer, 8. Pablo Matera, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Justo Piccardo, 14. Bautista Delguy, 15. Juan Cruz Mallía. Entrenador: Felipe Contepomi.

Tantos: PT 10' try Carreras (LP); 15' try Hugo Keenan conv por Prendergast (I); 24' try Dan Sheehan conv. por Prendergast (I); 29' try Hugo Keenan conv por Prendergast (I).

Amarillas: PT 33 Piccardo (LP).