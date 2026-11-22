Lo que comenzó como una presentación ilusionante en el Stade de France terminó en una dura derrota para el rugby argentino: Los Pumas cayeron por 45-17 ante Francia en la sexta jornada de la etapa regular del Nations Championship.

Durante los primeros 40 minutos, Argentina le jugó de igual a igual a una de las potencias mundiales. Aunque el elenco local golpeó rápido con un try de Mickaël Guillard, el seleccionado nacional mostró carácter para revertir la historia: primero llegó a la igualdad tras una buena conquista de Justo Piccardo convertida por Tomás Albornoz, y luego pasó al frente (10-7) gracias a la efectividad a los palos del apertura tucumano. Sin embargo, sobre el cierre de la etapa inicial, Francia aprovechó su potencia en las formaciones fijas y apoyó a través de Peato Mauvaka para irse 14-10 arriba.

En la segunda parte, el orden y la intensidad que había exhibido Argentina desaparecieron y la indisciplina volvió a ser el talón de Aquiles. La expulsión del pilar Mayco Vivas -tras la revisión del TMO- y la posterior tarjeta amarilla al capitán Julián Montoya dejaron a Los Pumas con 13 jugadores durante un pasaje determinante del encuentro. En superioridad numérica, el equipo de Fabien Galthié desplegó todo su arsenal ofensivo y encontró espacios por todos los sectores de la cancha para apoyar cinco tries en el complemento (siete en total, con doblete de Kalvin Gourgues y conquistas de Émilien Gailleton, Tyler Duguid y Louis Bielle-Biarrey).

Con esta caída y el triunfo de Australia sobre Gales (29-26), Los Pumas finalizaron en el cuarto puesto de la Conferencia Sur. El cierre de la temporada 2026 será el próximo domingo ante Escocia en el estadio de Twickenham por el séptimo puesto del certamen. Francia, por su parte, aseguró el liderazgo del Norte con punto bonus y jugará la gran final frente a Sudáfrica.