El seleccionado argentino de rugby Los Pumas disputaba este domingo su último compromiso del año frente a Escocia en el estadio de Twickenham, Londres.

El duelo corresponde al Fin de Semana de Finales del Nations Championship y comenzará a las 10:10 de Argentina (13:10 hora local), bajo la conducción arbitral del francés Pierre Brousset, junto a los asistentes Christophe Ridley (Inglaterra) y Luc Ramos (Francia).

Este encuentro representa la revancha del cruce inaugural del torneo disputado el 4 de julio en Córdoba, donde el elenco británico triunfó por 47 a 38.