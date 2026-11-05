Los Pumas tienen equipo para enfrentar a Irlanda

Los Pumas anunciaron su formación para el encuentro de mañana ante Irlanda, en el Aviva Stadium de Dublín, en el comienzo de la segunda etapa del Nations Championship. La transmisión del duelo comenzará desde las 16:30 (hora argentina), en vivo en Disney+ Premium y ESPN 2.

En cuanto al equipo dispuesto por Felipe Contepomi, head coach del seleccionado argentino, serán cinco los jugadores que tendrán su primer test en el año: Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Santiago Chocobares y Juan Cruz Mallía, como titulares, y Joel Sclavi en el banco de suplentes. En tanto, Pablo Matera volverá a jugar como octavo; mientras que Francisco Moreno tendrá su tercer encuentro desde el arranque con Los Pumas.

Los argentinos e irlandeses se enfrentan desde 1952 y ya acumulan 25 duelos, de los cuales Los Pumas ganaron ocho, perdieron 16 y empataron una vez. Entre las más recordadas victorias sobresalen las ocurridas en los Mundiales de 1999, 2007 y 2015 (el 43-20 en los cuartos de final del Mundial 2015 fue la última vez que el equipo argentino venció al Trébol). Además, el conjunto nacional buscará por primera vez una victoria ante el seleccionado irlandés en el Aviva Stadium, escenario que les trae un gran recuerdo a los comandados por Contepomi, ya que el año pasado se impusieron ante los British & Irish Lions por 28-24.

A continuación, la formación de Los Pumas para visitar a Irlanda en Dublín: 1) Boris Wenger (11 caps), 2) Julián Montoya (120, Capitán), 3) Francisco Moreno (3), 4) Guido Petti (104), 5) Pedro Rubiolo (31), 6) Juan Martín González (51), 7) Marcos Kremer (83), 8) Pablo Matera (127, vicecapitán), 9) Gonzalo García (19), 10) Tomás Albornoz (24), 11) Mateo Carreras (36), 12) Santiago Chocobares (35), 13) Justo Piccardo (13), 14) Bautista Delguy (42) y 15) Juan Cruz Mallía (51).

En lo que respecta a los su pletes estarán: 16) Leonel Oviedo (3), 17) Mayco Vivas (44), 18) Joel Sclavi (32), 19) Efraín Elías (6), 20) Juan Martín Scelzo (2), 21) Simón Benítez Cruz (15), 22) Gerónimo Prisciantelli (6) y 23) Lucio Cinti (45).