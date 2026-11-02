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SE JUEGA EL TÍTULO EN LA ÚLTIMA FECHA ANTE DEFENSA Y JUSTICIA

Los resultados que necesita Boca para coronarse como “Campeón de Liga”

Compite con Central y Argentinos

Por Redacción

El triunfo ante River en el Superclásico afianzó a Boca en lo más alto de la Tabla Anual y le aseguró la clasificación a la Copa Libertadores 2027. Sin embargo, el Xeneize todavía tiene un objetivo por delante: quedarse con el título de Campeón de Liga.

En la última fecha de la fase regular del Clausura, los dirigidos por Arruabarrena recibirán a Defensa y Justicia con la posibilidad de cerrar el año en lo más alto de la tabla acumulada y sumar una nueva estrella. Para conseguirlo, deberán imponerse ante el Halcón y no depender de otros resultados.

La pelea tiene como principales protagonistas a Rosario Central y, en menor medida, a Argentinos Juniors. Boca lidera con 60 puntos, apenas uno por encima del Canalla, que suma 59, mientras que el Bicho tercero con 57 unidades.

El panorama es claro: si el Xeneize gana, se asegurará el primer puesto y la consagración. En cambio, un empate o una derrota podrían abrirles la puerta a sus perseguidores, por lo que también deberá estar atento a lo que suceda en las otras canchas.

Rosario Central jugará como local frente a Estudiantes de Río Cuarto, ya descendido, con la obligación de ganar y esperar un tropiezo de Boca. Argentinos, por su parte, recibirá a Huracán y buscará sumar de a tres para mantener sus chances, aunque necesita una combinación de resultados más favorable.

Así, Boca afrontará una verdadera final ante Defensa. Después del festejo en el Superclásico y con la clasificación a la Libertadores ya asegurada, tendrá la oportunidad de coronar su campaña en la Tabla Anual.

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