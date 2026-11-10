Los seis futbolistas que perderá River para la próxima fecha FIFA

River comenzó la semana de entrenamientos con seis ausencias debido a la fecha FIFA; mientras Leonardo Ponzio prepara al equipo para los octavos de final del Torneo Clausura.

El entrenador no podrá contar con seis futbolistas convocados a las selecciones nacionales y tendrá dos semanas de trabajo para ajustar detalles antes del inicio de los playoffs. El Millonario se medirá con Lanús, el fin de semana del 22 de noviembre.

Las convocatorias se dividen entre la Selección Argentina Mayor y la Sub 20. Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel y Thiago Almada fueron citados por Lionel Scaloni para los amistosos internacionales, mientras que Tobías Andrada, Lautaro Pereyra y Santiago Espíndola, que viene de debutar en Primera División en la victoria frente a Aldosivi, integrarán los entrenamientos del equipo dirigido por Diego Placente.

A pesar de las ausencias, Ponzio aprovechará el receso para realizar una mini pretemporada y profundizar los trabajos con el plantel que tiene a cargo.

En ese sentido, mañana y el jueves River se trasladará a Pilar, donde llevará adelante jornadas de doble turno para intensificar la preparación física y futbolística.

Por otra parte, serán días importantes para la recuperación de Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno y Fausto Vera, quienes buscan dejar atrás sus respectivas molestias físicas para llegar en condiciones a los octavos de final. El cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución durante la semana y evaluará cómo responden a los trabajos especiales.