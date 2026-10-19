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Chirola y Jadson Viera

Los técnicos también igualaron en el conformismo

sebastián romero

Por Redacción

El entrenador de Racing, Sebastián Romero, quedó muy conforme con el primer tiempo que hicieron sus dirigidos en el Clásico de Avellaneda ante Independiente y consideró que su equipo “hizo mérito para ganarlo”.

“Si tenía que haber un ganador era Racing, que hizo mejor las cosas”, dijo el entrenador, que no encontró consuelo en el punto sumado ante el clásico rival.

El DT también apuntó contra el arbitraje por una acción que, a su entender, debería haber tenido revisión del VAR. “La jugada del penal para mí era de revisión. Me llamó la atención que no la fueran a ver. Nosotros también tuvimos que hacer cambios por temor a que nos expulsen a alguien, y a ellos les perdonaron más faltas”, señaló.

Chirola dijo que en el segundo tiempo les faltó más tenencia y “esa pausa para dar dos o tres pases que sí hicimos en el primero”, explicó.

En cuanto a los objetivos del final del año, el DT fue contundente: “Racing siempre tiene que pelear cosas importantes. El objetivo es conseguir la mayor cantidad de puntos posible. Es una obligación pelear”.

Por su parte el entrenador uruguayo del Rojo, Jadson Viera, también demostró conformidad con el empate aunque su equipo “sigue estando para otra cosa”. El DT dijo que sus jugadores no tienen necesidad de “ir perdiendo para poder demostrar”, ya que juegan “bien”, aunque aún tiene ajustes por hacer.

El entrenador charrúa lamentó que sus jugadores perdieron muchos duelos y “pelotas fáciles” durante la primera mitad, que los hicieron quedar mal parados en más de una ocasión, y comentó los movimientos que tuvo que llevar a cabo en el entretiempo, ubicando a Luciano Cabral de interno y luego a Maximiliano Meza, para recuperar superioridad en el mediocampo.

“Hay bronca, porque el equipo sigue estando para otra cosa. Hemos hecho muy buenos partidos” dejó claro el DT. El Rojo está cerca de quedarse sin copas en la próxima temporada, pero felicitó a sus jugadores porque “siempre dan la cara”.

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