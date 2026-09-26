Los Tilos juega todas sus cartas contra el SIC

Se juega esta tarde una fecha clave en el Top 14 de la URBA en la cual se destaca el partido que Los Tilos enfrentará al SIC en barrio Obrero. Resulta que el Verde está obligado a ganar para descontarle puntos al “Zanjero” que hoy ocupa el cuarto lugar. Los separan siete puntos y quedan solo cuatro fechas. Es hoy para Los Tilos aunque en el medio aparece Hindú.

El equipo platense tendrá la baja de Joaquín Tuculet, quien sufrió fractura y fisura de dos costillas en el partido pasado. El apertura será Bautista Santamarina, vuelve Toto Fernández Armendáriz al centro de la cancha y Segundo Tuculet será el fullback. Además se mete Maffei como pilar.

El equipo: Manuel Puertas, Hipólito San Sebastián, Facundo Maffei; Juan Bliotta Lago, Bautista Gatti; Eliseo Chiavassa, Felipe Puertas, Felipe Bares; Marcos Albina, Bautista Santamarina; Ignacio Guichón, Tomás Fernández Armendáriz, Tiago Bassagauisteguy, Gastón Fernández Salgado; Segundo Tuculet.

En tanto que La Plata RC jugará una final contra Champagnat, que ya perdió la categoría. Si el Canario suma cinco puntos casi que habrá dado el paso definitivo para quedarse en el Top 14 para el próximo año.

Los 15 de Montenegro y Albarracín serán: Ariel Del Cerro, B. Erriest, Martín Patat; Bautista Ozog, Iván Kucic; Carlos Mendieta, S. Cervio, Juan Pedro Bernasconi; Manuel De la Fuente, Santino Di Luca; Pedro Addiechi, Francisco Soto, Francisco Paz Rizzoli, Manuel Arteche, Tomás Suárez Folch.

En Primera A San Luis buscará seguir su camino al ascenso directo cuando reciba desde las 15:30 a Hurling. Todo indica que no tendría que tener demasiados problemas para sumar cinco puntos para seguir arriba en soledad.

Así formará: J. Napolitano, M. Caffaro, F. Suárez; L. Argemi, S. Canal; M. Perisinotto,F. Gnecco, A. Febrero; Juan Vaca, V. Quattrochi; F. Fernández, B. Marban, F. Gibert, F. De Landaburu; Felipe Crispo.

Por su parte Universitario visitará a GEBA buscando un triunfo que le de algo de ilusión en mantener la categoría. Los dirigidos por Sereno y Medrano serán: G. Laganá, Manuel Urban, L. Urréjola; J. Herrero Ducloux, B. Damioli; J. Almeida, J. Herrera, S. Portunato; B. Rivera Cano, S. Pereyra; S. Orrico, L. D’Onofrio, V. Arturi; Lombardo; M. Cecchi.

En Segunda Albatros buscará volver al triunfo cuando reciba a Varela Juniors con la necesidad de ganar para volver a meterse en zona de playoffs. El equipo será: González, Buonanotte, Diez; López, Toledo; Flores, Castro, J. Bisceglia; Manzo, Santín Blanes; Grassi, Malvetti, J. Ayala, Burgos; Joyce.

Por último en Tercera Berisso recibirá a Banco Hipotecario. Todavía no pudo ganar en 2026 y ese es el deseo.