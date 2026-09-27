Los Tilos no pudo con el oficio del SIC y cayó 30-20

Los Tilos no logró descontar puntos al SIC en Barrio Obrero. La derrota 30 a 20 como local complicó aún más su lucha por clasificar a las semifinales. Para peor, el local no no pudo contar con su apertura Joaquín Tuculet por una lesión.

Desde el inicio fue un partido muy cerrado. Los Tilos salió con gran decisión a cerrarle los caminos al SIC y se hizo fuerte en el contacto. Los tries llegaron por intermedio de Juan Blaiotta Lago, en tanto que para la visita apoyó López Fleming, para dejar el parcial igualado en 10.

En el complemento, el oficio del conjunto visitante hizo la diferencia. Los tries fueron apoyados por López Fleming y Piccinini para el SIC y por Felipe Puertas para Los Tilos. Con este resultado, Los Tilos ya no depende de sí mismo para acceder a las semifinales. Quedó lejos en la carrera, a 11 puntos del SIC y la semana próxima se medirá como visitante ante el actual campeón Newman, ya clasificado. Luego jugará ante Alumni. Son partidos pesados en las tres fechas que quedan por disputarse.

Los Tilos salió a la cancha con Manuel Puertas, Hipólito San Sebastián, Facundo Maffei; Juan Blaiotta Lago, Bautista Gatti; Eliseo Chiavassa, Felipe Puertas, Felipe Bares; Marcos Albina, Bautista Santamarina; Ignacio Guichón, Tomás Fernández Armendáriz (C), Tiago Bassagauisteguy, Gastón Fernández Salgado; Segundo Tuculet. Entrenadores: R. Bernal, L. Fioravanti y M. Albina

GANÓ LA PLATA Y CONFIRMÓ EL DESCENSO DE CHAMPAGNAT

El canario venció en Gonnet a Champagnat por 22 a 7 y logró una victoria para alejarse de la zona caliente, ya que condenó al descenso a su rival y se mantiene por encima de Buenos Aires (dio el golpe al derrotar a CUBA como visitante) y Los Matreros, quue con 32 puntos está perdeindo la categoría.

Un try para la visita generó inquietud apenas iniciado el encuentro pero con el paso de los minutos se impuso el buen juego canario. Así llegaron los tries de Ariel Del Cerro y Santino Cervio, ambos convertidos por Tomás Suárez Folch, quien llegó a su propio try para cerrar el primer tiempo 19 a 7 y liquidar casi el pleito. Un penal del propio Suárez Folch en el final del partido solo sirvioó ara modificar el scoere final y mandar al descenso al conjunto marista.

La Plata salió a la cancha con Ariel Del Cerro, Bautista Erriest, Martín Patat; Bautista Ozog, Ivan Kucic; Carlos Mendieta, Santino Cervio, Juan Pedro Bernasconi; Manuel De la Fuente, Santino Di Lucca; Pedro Addiechi, Juan Francisco Soto, Francisco Paz Rizzoli, Manuel Arteche; Tomas Suarez Folch. Entrenadores: F. Albarracín, H. Montenegro y M. Oriozabala.