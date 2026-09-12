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Visita a belgrano y está obligado a ganar para seguir con chances

Los Tilos quiere sumar su décima victoria al hilo

En tanto que La Plata tendrá un duelo difícil contra Alumni en Tortuguitas y San Luis visita al escolta Lomas
Felipe Bares será el capitán esta tarde ante la ausencia de Fernández

Por Redacción

Se juega la fecha 22 del Top 14 con un partido que se destaca para nuestra ciudad: la visita de Los Tilos a Belgrano, en la búsqueda del décimo triunfo seguido para seguir con chances de meterse en playoffs.

Para esta tarde Los Tilos formará con Manuel Puertas, Hipólito San Sebastián,Ramiro Berardi; Juan Blaiotta Lago, Bautista Gatti; Eliseo Chiavassa, Felipe Puertas, Felipe Bares; Marcos Albina, Joaquin Tuculet; Gastón Martínez Salgado, Segundo Tuculet, Thiago Bassagaisteguy, Ignacio Guichon; Bautista Santamarina.

En tanto que La Plata, otra vez en zona caliente del descenso, tendrña que visitar a Alumni, uno de los equipos que está por el momento dentro de los playoffs. Para colmo perdió tres jugadores respecto al sábado pasado.

En Tortuguitas formará con . Ariel Del Cerro, Bautista Erriest, Ignacio Luna, Bautista Ozog, Ivan Kucic; Carlos Mendieta, Juan Pedro Bernasconi, Francisco Ringuelet; Manuel De la Fuente, Santino Di Lucca; Pedro Addiechi, Francisco Paz Rizzoli, Luca Juliano, Manuel Arteche, Tomas Suarez Folch.

En Primera A San Luis buscará dar un nuevo paso hacia el ascendo directo. Visita a Lomas, equipo que viene luchando junto a San Cirano para ser el segundo de la tabla. Será una prueba más de riesgo que las anteriores.

Para esta tarde formará con Napolitano, Bonavento, Facundo Suárez; Ibáñez, Canal; Perisinoto, Gnecco, Febrero; Juan Vaca, Valentino Quattrochi; Hernández, Blanco Fresco, Gibert, De landaburu; Felipe Crispo.

Por su parte Universitario también tendrá un partido aparte: recibe a San Albano, otro de los rivales diectos en la pelea por no descender. Parece ser la última oortunidad de mantener la categoría. El equipo para hoy: Lisandro Urrejola, Urban (c), Laganá, Bautista Damioli, Herrero Ducloux, Olivero, Almeida, Sebastián Portunato, Rivera Cano, Pereyra, Orrico D’onofrio, Arturi, Grassi y Espinosa.

En Segunda Albatros buscará volver a la victoria ante Las Cañas con Espíndola, Buonanotte, Diez; López, Toledo; Castro, Flores, Bisceglia; Manzo, Ayala; Burgos, A. Benegas , Malvetti, Fariscoy; Joyce.

Por último en Tercera Berisso visitará a PAC de General Rodríguez.

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