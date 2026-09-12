Los Tilos quiere sumar su décima victoria al hilo

Se juega la fecha 22 del Top 14 con un partido que se destaca para nuestra ciudad: la visita de Los Tilos a Belgrano, en la búsqueda del décimo triunfo seguido para seguir con chances de meterse en playoffs.

Para esta tarde Los Tilos formará con Manuel Puertas, Hipólito San Sebastián,Ramiro Berardi; Juan Blaiotta Lago, Bautista Gatti; Eliseo Chiavassa, Felipe Puertas, Felipe Bares; Marcos Albina, Joaquin Tuculet; Gastón Martínez Salgado, Segundo Tuculet, Thiago Bassagaisteguy, Ignacio Guichon; Bautista Santamarina.

En tanto que La Plata, otra vez en zona caliente del descenso, tendrña que visitar a Alumni, uno de los equipos que está por el momento dentro de los playoffs. Para colmo perdió tres jugadores respecto al sábado pasado.

En Tortuguitas formará con . Ariel Del Cerro, Bautista Erriest, Ignacio Luna, Bautista Ozog, Ivan Kucic; Carlos Mendieta, Juan Pedro Bernasconi, Francisco Ringuelet; Manuel De la Fuente, Santino Di Lucca; Pedro Addiechi, Francisco Paz Rizzoli, Luca Juliano, Manuel Arteche, Tomas Suarez Folch.

En Primera A San Luis buscará dar un nuevo paso hacia el ascendo directo. Visita a Lomas, equipo que viene luchando junto a San Cirano para ser el segundo de la tabla. Será una prueba más de riesgo que las anteriores.

Para esta tarde formará con Napolitano, Bonavento, Facundo Suárez; Ibáñez, Canal; Perisinoto, Gnecco, Febrero; Juan Vaca, Valentino Quattrochi; Hernández, Blanco Fresco, Gibert, De landaburu; Felipe Crispo.

Por su parte Universitario también tendrá un partido aparte: recibe a San Albano, otro de los rivales diectos en la pelea por no descender. Parece ser la última oortunidad de mantener la categoría. El equipo para hoy: Lisandro Urrejola, Urban (c), Laganá, Bautista Damioli, Herrero Ducloux, Olivero, Almeida, Sebastián Portunato, Rivera Cano, Pereyra, Orrico D’onofrio, Arturi, Grassi y Espinosa.

En Segunda Albatros buscará volver a la victoria ante Las Cañas con Espíndola, Buonanotte, Diez; López, Toledo; Castro, Flores, Bisceglia; Manzo, Ayala; Burgos, A. Benegas , Malvetti, Fariscoy; Joyce.

Por último en Tercera Berisso visitará a PAC de General Rodríguez.