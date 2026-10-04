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DERROTAS PARA LOS EQUIPOS PLATENSES EN EL TOP 14

Los Tilos, sin chances; La Plata tendrá una final

El Verde cayó en la casa del puntero y no podrá clasificar a semifinales. El Canario sigue peleando por no descender

Los Tilos no pudo contra el puntero Newman por el Top 14 / Archivo

Por Redacción

Se acabó el sueño de Los Tilos por meterse en las semifinales del Top 14. La derrota 43-25 sobre el puntero Newman terminó con las chances matemáticas de alcanzar a Hindú o SIC, a falta de dos fechas.

Gran temporada para el Verde que los puntos resignados en el arranque del año fueron un castigo muy elevado. Ayer estuvo en partido contra este rival que estiró a 21 sus partidos ganados de manera consecutiva. A Los Tilos le queda terminar este 2026 de la mejor manera y va por ello.

Newman (43): Prince, Salese, Bosch, Cardinal, Lascombes, Montoya, Santarelli, Diaz De Vivar, Marguery, Gutierrez Taboada, Ulloa, Keena, Prince, Ortiz Basualdo, B Daireaux. E: S. Piccaluga

Los Tilos (25): Basualdo, San Sebastián, Berardi, Blaiotta Lago, Leiva, Chiavassa, Puertas, Bares, Albina, Santamarina, Fernández Vega, Fernndez Armendariz, Bassagaisteguy, Cortés,S. Tuculet. E: M. Albina, R. Bernal y L. Fioravanti.

Tantos PT: 11m. Penal B. Santamarina (LT); 22m. Try F. Santarelli conv. por G. Gutiérrez Taboada (N); 35m. Try I. Cortes (LT). Parcial: Newman 10 - Los Tilos 8. ST: 1m. Try L. Marguery (N); 5m. Penal B. Santamarina (LT); 6m. Try B. Santamarina convertido por él mismo (LT); 14m. Try T. MacKinlay conv. por G. Gutiérrez Taboada (N); 21m. Try F. Santarelli conv. por G. Gutiérrez Taboada (N); 25m. Try J. Blaiotta Lago conv. por B. Santamarina (LT); 29m Try T. Mackinlay conv. por G. Gutiérrez Taboada (N); 39m penal G. Taboada (N); 40m. Try T. Mackinlay conv. por G. Gutiérrez Taboada (N).

Amarillas: PT 27m. San Sebastián (LT); 32m. Prince (N). ST 18m. Díaz de Vivar (N).

Ingresaron en el ST: M. Cordero por N Fernández Vega; M. Puerta por E. Basualdo; F. Maffei por R. Berardi; M. Fernández Armendáriz por I. Cortés; T. Varde por M. Albina; B. Gatti por M. Leiva; V. Cortopasso por E. Chiavassa.

Cancha: Newman.

Árbitro: S. Larrubia.

Intermedia: Newman 55 a 0

LA PLATA DEFINE CON LOS MATREROS

La Plata no hizo pie en Don Torcuato y fue goleado 63-12 por Hindú, que aprovecho la caída del SIC en el clásico ante CASI y se metió, momentáneamente, en el cuarto lugar de la tabla.

El Amarillo fue superado de principio a fin y nunca estuvo en partido. Quedó a cinco puntos de Los Matreros (el último equipo que está descendiendo a Primera A), al que visitará la próxima fecha. Si gana o empata asegurará su permanencia. De lo contrario a lucharla en la última fecha. No debería tener problemas pero debe jugarlo.

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