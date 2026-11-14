Los Tilos y San Luis juegan sus finales

Se termina la temporada formal de la URBA con varios partidos y muy atractivos en nuestra ciudad y otros escenarios.

En La Plata RC, por ejemplo, se disputarán los ascensos a Top 14 (San Cirano-Curupaytí desde las 18:30), Primera A (Don Bosco-Manuel Belgrano), Primera B, Primera C, Segunda y Tercera.

Además, en el escenario de CUBA se estarán jugando los partidos finales de las categorías preliminares del Top 14 y Los Tilos es actor principal en la definición de Preintermedia “F” que lo tendrá frente a Newman desde las 10 de la mañana.

El Verde formará con Lucio Tramontin, Luis Vela, Marcos Sosa; Augusto Fernández, Gaspar Novoa; Augusto Franco, Juan Ron, Roberto Alioto; Santiago Polinessi, Joaquín Etcheverry; Mateo Romero, Manuel Ignacio, Manuel Balbe, Santiago Rocca; Agustín Durante.

Mientras que San Luis estará presente en las definiciones de las preliminares de Primera A, con presencia en Preintermedia “A” (vs. Pucará), “B” (va Olivos), “C” (vs Pueyrredón) y “D” (vs. Pucará). Los partidos comenzarán a las 10 en el predio Marista.

La Pre A formará con Bitar, Juárez, Barrales; Fondovila, Von Kluges; Azul, Canencia, Layun; Gullo, Sánchez; Soulages, Urréjola, Bonavento, Pertini; Calderón.