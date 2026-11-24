Pasados los festejos del campeón en la madrugada de ayer, sin prisa ni pausa Boca volvió a trabajar en el predio de Ezeiza. No hay tiempo para extender las celebraciones por la Copa Sudamericana, más allá de lo que significó cortar una racha de 18 años sin títulos internacionales, porque mañana el Xeneize afrontará los octavos de final del Torneo Clausura contra Independiente Rivadavia.

Si bien está claro que la premisa de Arruabarrena es “ir por todo y no relajarse”, hay una cuestión ineludible que internamente ya empiezan a considerar ante la seguidilla que viene afrontando el plantel: el desgaste físico. Por eso, hay cautela.

El entrenador sabe que todos quieren jugar y así lo manifestaron los propios futbolistas esta mañana, pero entiende que varios terminaron al límite en un partido donde el calor y la humedad hicieron mella, como por ejemplo en Leandro Paredes, quien incluso se descompensó.

Con ese panorama, en el cuerpo técnico de Boca se tomarán hasta último momento para evaluar la evolución de los titulares y definir quiénes están aptos para jugar en la Bombonera contra la Lepra mendocina. La mayoría podrían decir presente, por no decir todos.

¿Quiénes son los tocados de la final? El primero, claro está, es el mencionado Paredes. El capitán y referente sufrió un golpe de calor con deshidratación, tuvo que ser reemplazado en el complemento y luego se desmayó, por lo que fue llevado a la clínica para someterse a estudios, que finalmente dieron bien. Ayer hizo regenerativo sin problemas y quiere estar ante los mendocinos.

Los otros tres nombres que más averiados quedaron en Boca, en la mayoría de los casos dado que ya habían llegado al límite a la final, son Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco y Santiago Ascacibar. El zurdo y el Ruso estaban entre algodones antes de Atlético Mineiro y jugaron por lo que representaba el partido; mientras que el central está sintiendo el trajín del partido a partido, pero igual pretende ser titular como el resto de sus compañeros.

De todas formas, por la cercanía de la definición, los festejos y los pocos entrenamientos, por ahora es complejo perfilar un once de Boca.