Los “tocados” en Boca ponen en alerta al Vasco

La desgastante ronda de partidos, casi todos determinantes para el futuro futbolístico, empieza a pasar factura en un Boca que llega al final del año tocado desde el punto de vista físico, pero emocionalmente en su mejor momento.

El empuje de los triunfos, la vigencia en todas las competencias que tiene por delante y la chance de levantar cuatro título más sostienen al plantel de Rodolfo Arruabarrena en este tramo. Sin embargo, pensando en la semifinal de la Copa Argentina, el entrenador tiene decidido no arriesgar a nadie.

Si bien la idea del Vasco es poner el mejor equipo que tenga a disposición, como la prioridad es la final de la Copa Sudamericana del 21 de noviembre no asumirá riesgos excesivos, como por ejemplo fue el ingreso de Leandro Paredes ante Vasco da Gama -según revelo el propio jugador-. En ese sentido, no solo el capitán y Lautaro Blanco están entre algodones para el partido con Banfield del sábado, sino que hay dos averiados más: Santiago Ascacibar y Enner Valencia.

Aunque la novedad en el arranque de la semana pasó por el 3 y el 5, ambos titulares y columnas vertebrales de este equipo, tanto el volante de pasado en Estudiantes como el héroe de la consagración en la tabla anual están con lo justo tras la victoria frente a Defensa y Justicia. El Ruso padece un golpe que todavía le genera cierto dolor, mientras que el ecuatoriano tiene una molestia que también lo llevó a entrenar con cierta precaución.

¿Es para preocuparse? No, al igual que con Paredes y Blanco, por ahora solo hay prudencia y manejo de las cargas en el seno de Boca Predio para que tanto Ascacibar como Valencia vayan evolucionando progresivamente antes del viaje a Mendoza, pautado para mañana.

Lo dicho: el Vasco no se la jugará por nadie que no llegue al duelo con el Taladro en su plenitud, más allá de que el plan es poner todo su arsenal. En esa línea, en estas últimas prácticas seguirá de cerca la evolución de los cuatro jugadores averiados desde lo físico para tomar una decisión definitiva.

CARLOS ISCHIA REAVIVÓ UNA POLÉMICA

El exentrenador de Boca y Vélez Carlos Ischia recordó la polémica que envolvió a los dos equipos en el choque de octavos de final de la Copa Argentina y reclamó que el “Xeneize” debió haber sido descalificado.

Rl DT dialogó con La Oral Deportiva, de Radio Rivadavia, para afirmar que le “molestó” que Boca haya podido seguir en la competencia, además de marcar un fallo arbitral en el partido posterior: “Son situaciones que a veces se ven y otras no se ven”.

Superada aquella polémica clasificación, en la que el “Fortín” intentó por todos los medios que se le entreguen los puntos, el equipo de Rodolfo Arruabarrena dejó en el camino a Racing y se medirá con Banfield, este sábado 14 de noviembre a las 19, por un lugar en la final.

Carlos Ischia reapareció en los medios luego de estar 13 años alejado del fútbol argentino, con una carrera como entrenador que lo tuvo más cercano a Ecuador a pesar de los tres años de inactividad que arrastra en la actualidad, y se mostró en contra de la clasificación de Boca en la Copa Argentina.