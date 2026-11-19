Faltan apenas tres días para que la pelota comience a rodar en el Estadio Metropolitano, pero la final de la Copa Sudamericana ya se juega en las calles, las playas y los aeropuertos del Caribe colombiano. Con una movilización que supera las 30.000 almas, los hinchas de Boca transformaron la costa norte de Colombia en una extensión de La Bombonera.

Desde los primeros días de la semana, el amarillo de los taxis barranquilleros y el azul del mar Caribe empezaron a teñirse de azul y oro. Ante los altos costos y la escasa disponibilidad de vuelos directos hacia la sede del partido, el ingenio argentino trazó múltiples rutas: miles de fanáticos desembarcaron en Cartagena y Santa Marta, copando sus centros históricos y balnearios antes de emprender el tramo final.

Los aviones que partieron desde Ezeiza y otros puntos del continente se convirtieron en tribunas aéreas. Videos viralizados en redes sociales mostraron a pasajeros cantando clásicos del repertorio xeneize a diez mil metros de altura, anticipando una fiesta que no entiende de distancias.

Detrás de la multitud aparecen las postales individuales que reflejan el fanatismo por el club de la Ribera. Uno de los casos más resonantes es el de Pablo Barrionuevo, un repartidor oriundo de El Palomar que atravesó Sudamérica arriba de su motocicleta de trabajo. Leandro Paredes le gestionó una entrada.

El fervor se traduce en números concretos. Boca agotó en tiempo récord las 12.000 localidades populares asignadas oficialmente por la organización. Sin embargo, el volumen de público será mucho mayor: entre la adquisición de plateas neutrales y el histórico idilio del público local con el Xeneize -forjado en las épocas doradas de Óscar Córdoba, Jorge Bermúdez y Mauricio Serna-, se estima que cerca del 70% de los 65.000 espectadores del Metropolitano alentarán al equipo argentino.