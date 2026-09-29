Lucas Alario presentó su propio vino, acompañado de varios jugadores de Estudiantes

Lucas Alario (33) se sumó a la lista de futbolistas que incursionan en la producción vitivinícola. El delantero de Estudiantes presentó su propio vino, un Malbec Reserva 2025, durante un evento realizado en Gonnet, donde estuvo acompañado por familiares, amigos y varios de sus compañeros del plantel pincharrata.

El nuevo vino de Alario (del Valle de Uco, Mendoza) cuenta con el trabajo de enología de Daniel García Corazza, quien estuvo a cargo del desarrollo de la etiqueta. La presentación se realizó en un encuentro con invitados como José Sosa, Guido Carrillo, Joaquín Correa, Ezequiel Piovi, Ramiro Funes Mori, Fernando Muslera y Gastón Benedetti.

Foto: Mario Rusmando

De esta manera, el santafesino Alario se suma a una tendencia que desde hace algunos años tiene cada vez más presencia entre futbolistas y exfutbolistas argentinos, quienes encontraron en el vino una actividad vinculada a los negocios, el desarrollo de productos y también a una faceta personal por fuera de las canchas.

Alario lleva cuatro goles en 42 partidos desde su llegada al club en estos dos años (con dos títulos), decidió apostar ahora por su propia etiqueta y entrar en un ámbito que ya cuenta con varios nombres reconocidos del fútbol argentino.

Uno de los pioneros fue Juan Sebastián Verón, actual presidente de Estudiantes, quien también incursionó en el mundo vitivinícola. A él se sumaron otros futbolistas y exjugadores como Franco Armani, Rolando Schiavi (ambos de paso por Estudiantes), Leandro Paredes, Marcelo Gallardo, Gabriel Heinze y Lautaro Martínez.

Incluso Lionel Messi también cuenta con su propia línea de vinos, en una muestra de cómo la vitivinicultura se convirtió en una alternativa elegida por distintas figuras del fútbol para desarrollar proyectos personales y comerciales más allá de sus carreras deportivas.