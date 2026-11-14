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Luto en Estudiantes: murió “Mary”, reconocida hincha y referente de la Agrupación Juan Sebastián Verón

Conocida por su presencia incondicional en cada viaje, tanto la institución como el presidente del club y su agrupación la recordaron con profundo afecto

Por Redacción

Este sábado, Estudiantes despidió con profundo pesar a María Carmen Lucia, conocida como “Mary” dentro de la comunidad albirroja, una reconocida hincha incondicional de la institución y referente de la Agrupación Juan Sebastián Verón. Su partida generó una profunda conmoción en el mundo pincha, que se hizo eco de la triste noticia a través de las redes sociales oficiales del club y de sus simpatizantes.

A través de un comunicado institucional, la entidad platense expresó sus condolencias: "El Club Estudiantes de La Plata lamenta el fallecimiento de María Carmen Lucia, 'Mary' para la comunidad albirroja, reconocida hincha incondicional y representante de la Agrupación Juan Sebastián Verón. Acompañamos a su esposo Jorge Celestre, a sus seres queridos y a toda la agrupación en este doloroso momento".

Por su parte, el presidente de la institución, Juan Sebastián Verón, se sumó a las muestras de afecto con un breve pero sentido mensaje en su memoria: "QEPD Mary".

Desde la agrupación, que lleva el nombre del mandamás pincha, le dedicaron cálidas palabras para destacar su rol fundamental en la vida cotidiana del club, marcado por los viajes, las vivencias compartidas y el arraigo con los colores rojiblancos. "Mary fue parte de nuestra familia pincharrata, de esos encuentros, viajes y tantas vivencias que nos unen alrededor de estos colores. Su recuerdo, su pasión y los momentos compartidos permanecerán siempre entre nosotros", señalaron desde la agrupación a través de un comunicado conjunto.

Finalmente, cerraron el mensaje cargado de emotividad: "Porque hay personas que dejan huellas que trascienden el tiempo y que siguen presentes en cada recuerdo, en cada abrazo y en cada sentimiento que nos une. Mary, siempre serás parte de la familia pincharrata. No te vamos a olvidar. Con todo nuestro cariño y respeto".

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