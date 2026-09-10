Mac Allister le respondió con gol al Liverpool en el triunfo ante el Atlético

En medio de las dudas sobre su continuidad en Liverpool, Alexis Mac Allister fue decisivo en el triunfo de los Reds por 2-1 frente al Atlético de Madrid en Anfield, por la primera fecha de la UEFA Champions League. Además, Julián Álvarez aportó una asistencia en el único gol del conjunto español.

Tras una semana marcada por la incertidumbre, luego de que el propio mediocampista reconociera que el club inglés todavía no le acercó una propuesta de renovación, el campeón del mundo volvió a responder dentro de la cancha.

El equipo dirigido por Diego Simeone golpeó primero gracias al tanto de Marcos Llorente, quien definió tras una asistencia de la Araña. Además de Álvarez, también fueron titulares Giuliano Simeone y Cristian Romero en el Colchonero. Sin embargo, cuando se terminaba la primera etapa, Szoboszlai apareció para establecer el 1-1 con el que ambos equipos se fueron al descanso.

Ya en el inicio del complemento, Mac Allister se hizo presente en el marcador y convirtió el gol que terminó definiendo el encuentro a favor del Liverpool. El volante argentino fue titular y dejó el campo de juego a los 24 minutos de la segunda mitad, reemplazado por Gravenberch.

De esta manera, Alexis Mac Allister se quedó con el duelo de argentinos frente al Atlético Madrid en Inglaterra.

En otros resultados de la jornada de la UEFA Champions League, Barcelona goleó 5-1 a Feyenoord en el Camp Nou y comenzó su participación con una actuación contundente. El conjunto catalán abrió el marcador a los 3 minutos gracias a Raphinha, tras una asistencia de Lamine Yamal. Más tarde, Adeyemi amplió la ventaja antes del descanso.

La Araña asistió a Llorente en el único gol del Atlético Madrid frente al Liverpool

Ya en el complemento, y con un dominio absoluto del juego, los dirigidos por Hansi Flick liquidaron la historia. Raphinha volvió a aparecer para marcar el tercero, mientras que Yamal anotó el cuarto. Steijn descontó para la visita, aunque en el cierre Jesús estableció el definitivo 5-1 para desatar la fiesta culé.

Por su parte, en el Parque de los Príncipes, el triunfo del PSG sobre Slovan Bratislava fue aún más contundente. Con un hat trick de Torres, un doblete de Dembélé y un tanto de Ruiz, los parisinos se impusieron por 6-1. Camara convirtió el único gol del conjunto eslovaco. A su vez, Stuttgart derrotó 3-1 a Viking de Noruega con tres goles de Demirovic, mientras que Tripić descontó para los nórdicos.

El mismo resultado se repitió en Portugal, donde Sporting Lisboa venció 3-1 a Galatasaray. Los turcos comenzaron arriba en el marcador por un gol en contra de Inácio, pero los lusos reaccionaron rápidamente y dieron vuelta la historia gracias a los tantos de Catamo, Suárez —de penal— y Zalazar.

Por último, con un gol de Martin Odegaard, el subcampeón europeo Arsenal derrotó 1-0 a Napoli en el estadio Diego Armando Maradona y comenzó con el pie derecho su camino en el certamen continental.

Por otro lado, la primera fecha de la máxima competencia europea continuará en la jornada de hoy con varios partidos. Desde las 13.45 en simultáneo, Fenerbahce recibe a la Roma en Turquía. Mientras que PSV hará lo propio con Shakhtar en Paises Bajos.

A partir de las 16.00, la actividad se distribuirá entre República Checa, Italia, Inglaterra y Alemania. En este sentido, Slavia Praga se mide ante Lens; Leipzig visita al Como; Manchester United recibe al Sabah y Bayern Múnich hace lo pripio con Bodo Glimt.