Macheroni, el árbitro designado para visitar a la “T”

Estudiantes ya sabe día, horario y juez para lo que será el cierre de su participación en el Torneo Clausura este sábado a las 15:00 hs en el estadio Mario Alberto Kempes visitando a Talleres. En la tarde de ayer, la Liga de Fútbol Profesional dio a conocer el listado de árbitros que estarán a cargo de impartir justicia en los duelos de la fecha 16 del campeonato, en la cual el Pincha será dirigido frente al equipo de Omar De Felippe por un viejo conocido como Maximiliano Macheroni, que ya arbitró al León en la novena fecha, cuando el conjunto de Alexander Medina se impuso como local 2-1 frente a Platense con goles de Adolfo Gaich y Guido Carrillo en la previa del duelo de vuelta de los cuartos de final por Copa Libertadores ante Corinthians.

El joven árbitro será acompañado por los jueces de línea Pablo González y Antonella Pajon, mientras que Guillermo González será el cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Nicolás Lamolina.

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Tras lo que fue el regreso a los trabajos en la tarde de ayer, el plantel conducido por Alexander Medina tendrá hoy su segunda jornada de trabajos pensando en Talleres, encuentro donde irá en busca de los tres puntos para quedar con muchas chances de jugar la próxima Copa Sudamericana. Por eso mismo, el DT albirrojo apelaría a sus mejores nombres para medirse con la escuadra cordobesa y más allá de lograr acercarse a una nueva clasificación a un certamen continental, también cerrar un Torneo Clausura con una victoria, algo que hasta el momento no ha conseguido, acumulando seis derrotas y un empate logrado en Santiago del Estero frente a Central Córdoba. Así, el León buscará cerrar con una sonrisa un flojo campeonato, que contrasta con lo hecho en el plano continental, donde volverá a disputar una final de Copa Libertadores tras diecisiete años de espera.