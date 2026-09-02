Majo y Vicky Granatto: las campeonas volvieron a su casa

Una tarde primaveral le dio marco a la bienvenida de las campeonas del mundo de hockey femenino. Las Leonas, Majo y Vicky Granatto tuvieron su merecido reconocimiento de parte del club que las vio nacer como jugadoras, Santa Bárbara y que les permitió dar el gran salto al seleccionado nacional.

El club de Gonnet se vio convulsionado con la presencia de cientos de chiquitos y chiquitas con las camisetas con los colores verde, negro y blanco de las categorías menores desde la Escuelita pasando por todas las tiras; mientras también estuvo el plantel superior de damas, que a partir de este sábado reanudará la actividad en el torneo Metropolitano de hockey después del receso de tres semanas como consecuencia de la disputa de la Copa del Mundo en Países Bajos y Bélgica.

“Bienvenidas Majo y Vicky, campeonas del mundo” era la inscripción que portaba un cartel con el fondo de tradicionales los colores del club fue parte del recibimiento a Las Leonas, que tuvo como escenario a la cancha tres de Santa Bárbara donde se reunieron todos los participantes en un acto muy emocionante y colorido que fue parte de la organización de la comisión directiva presidida de la institución por Eugenia Fernández Landa.

Tanto a Majo como Vicky Granatto se le hizo un pasillo de honor donde ambas hermanas lo transitaron con mucha carga de emoción; mientras que ambos lados afloraba el grito de “dale campeón” y el color del humo celeste y banco le daba una coreografía más emotiva al recibimiento de Las Leonas.

En el final del camino había montado un escenario donde recibieron la palabra de bienvenida de la dirigencia, donde se encuentra otra exLeona, Laura Maiztegui que fue parte del nacimiento del sello de este seleccionado argentino de hockey, que obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000.

Ambas recibieron un ramo de flores y dirigieron junto a los cientos de chiquitas y chiquitos que tienen como idolas a Majo y Vicky y que la vieron consagrarse campeón el sábado pasado por medio de la televisión, donde el seleccionado argentino superó en la gran final a otra de la potencia de esta disciplina deportiva como es Países Bajos. Las Leonas se impusieron en la tanda de shoot-out (3-1) tras igualar en un tanto después de los sesenta minutos reglamentarios, donde las hermanas Granatto fueron protagonistas determinantes en la obtención de la tercera estrella como sucedió en Perth 2002 y Rosario 2010.

Majo y Vicky tuvieron palabras sentidas hacia el club Santa Bárbara, ya que dio refugio a todas las Granatto, cuando su familia se tuvo que trasladar a nuestra ciudad, ya que tanto papá Marcelo, como mamá Evangelina dejaron Florencio Varela después que el Club Universitario de Quilmes (CUQ) dejará la práctica activa del hockey sobre césped. En tal sentido, los padres privilegiaron el amor y la pasión que tenían por este deporte.

Este medio fue testigo exclusivo de dicho acto, donde la hermanas Granatto dejaron cada uno de los palos y la camiseta celeste y blanca que utilizaron en el Campeonato Mundial para que forme parte de las vitrinas donde se encuentran las trofeos conseguidos a lo largo de los 52 años que han transitado desde la fundación del club, pero también para que sirvan como un legado para las futuras generaciones de jugadores y jugadores de la entidad que tiene su sede en la localidad de Manuel B. Gonnet.

Tanto Majo como Vicky tuvieron la gran predisposición de firmar ciento de autógrafos y sacarse otras tantas selfies con el hormiguero de chicos que se juntaban a su alrededor. A todo esto se conoció ayer la información que la Municipalidad de La Plata será parte el viernes de un homenaje a ambas campeonas de hockey. El acto se realizará desde las 16:30, en las instalaciones del Salón Dorado.