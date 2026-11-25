En diálogo con Radio La Red, el presidente de Argentinos Juniors, Cristin Malaspina se refirió a la deuda con Gimnasia por el pase de Alan Lescano y lejos de buscar excusas, dijo que no “pudo cumplir con todo”. La declaración llegó en medio de fuertes cuestionamientos de los propios jugadores del Bicho por la deuda con el plantel (se refirieron la tema Hernán López Muñoz, Sebastián Prieto y Francisco Álvarez) y con reclamos de varias entidades bancarias y financieras.

Respecto de la situación con Gimnasia -que además de la deuda reclama 400 mil dólares de la cláusula incumplida por no pagar dentro de los 5 días hábiles tras la venta a Vasco da Gama y más de medio millón por intereses y mora- , Malaspina reconoció que “en principio habíamos arreglado pagarle en ocho cuotas a Gimnasia, pero es verdad que si a Lescano lo vendíamos lo iba a cancelar de contado, pero no pude cumplir con todo”.

Malaspina dijo que “por la venta de Lescano, Gimnasia ya cobró 1000 millones de pesos. Ya se lo expliqué al presidente Anacleto, tuve que priorizar mi club y por eso no le pude pagar”, insistió. Ante el incumplimiento, Gimnasia hizo el reclamo ante la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de AFA.

El presidente del Bicho dijo que la prioridad es pagarle a sus empleados y a los jugadores (les adeuda dos meses de sueldo), pero que en el próximo mercado de pases va a vender dos o tres jugadores para equilibrar los números, con la tranquilidad de un plantel tasado en 60 millones de dólares, según palabras del titular del club de La Paternal. Además, Argentinos jugará la Copa Libertadores 2027, que exige una importante inversión para ser competitivos. Este año, el Bicho no superó el repechaje y quedó fuera de la fase de grupos de la máxima competencia sudamericana.

Por otra parte, a pesar de algunas desmentidas, la AFA salió al rescate de Argentinos Juniors y le adelantó un monto importante del dinero que reparte a los clubes en cada año, un número que llega a las nueve cifras para pagar sueldos atrasados, deudas y levantar inhibiciones.

Con una dirigencia que admite tener hasta dos meses de atraso con sus futbolistas, mientras otros reclaman falta de pago desde agosto, sobre el Bicho recae, además del reclamo de Gimnasia, una situación similar desde Estados Unidos por el pase de Hernán López Muñoz. Además, hay reclamos de entidades financieras y bancarias, a las que el club solicitó dinero que no devolvió, con cheques rechazados o denunciados como extraviados.

Tras la eliminación ante Independiente, Francisco Álvarez -uno de los jugadores a vender- marcó el clima “incómodo”, ya que les “mienten” con plazos y promesas de pago que no son cumplidos. A su reclamo se sumó López Muñoz, quien afirmó que el plantel “se bancó todas”, refiriéndose a las “deudas y promesas incumplidas”.

Malaspina dijo que “Gimnasia ya cobró mil millones de pesos” por la venta de Lescano