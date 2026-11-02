Malestar Pincha por la venta de entradas: para la final: ahora aparecieron paquetes con tickets y páginas de reventa

La comercialización de los boletos para el duelo decisivo de la Copa Libertadores frente a Palmeiras generó una profunda indignación entre los simpatizantes albirrojos. A escasos minutos de la habilitación del expendio en el portal oficial ElevenTickets Libertadores, las plateas figuraron sin stock, situación que contrastó con la inmediata aparición de un sitio paralelo que ofrece dichas localidades a valores exorbitantes que parten desde los 500 dólares.

Esta repentina falta de disponibilidad transformó la enorme expectativa de los hinchas en un fuerte malestar, manifestado a través de múltiples reclamos en las redes sociales. Hasta el momento, las autoridades no confirmaron si efectivamente se adquirió la totalidad de los tickets o si el sistema de la organización experimentó fallas técnicas.

Sin embargo, las ofertas en páginas alternativas multiplican los interrogantes, ya que se desconoce el origen de estos pases de reventa y su posterior validez en los controles de acceso al estadio.

Para evitar incidentes entre ambas parcialidades, la Conmebol estableció un estricto protocolo de seguridad. Quienes deseen adquirir un pase por la vía legal deben registrarse de manera individual e indicar su preferencia por el Pincha. Asimismo, el sistema requiere una dirección de correo electrónico única por cada espectador, una normativa ineludible que abarca incluso a los menores de edad, quienes precisan una cuenta propia para finalizar la operación.

Cómo sigue la venta de entradas para la final de Estudiantes vs Palmeiras

Ahora, aquellos que son socios, deberán aguardar a la venta de generales que estará a cargo del Pincha y se dividirá en cuatro ventanas, en día y horario a definir.

La primera ventana, según anunció Estudiantes, irá de los 1000 a los 546 puntos para los socios en general y de 1000 a 363 para socios del interior; la segunda será de los de los 545 puntos a los 400 puntos para socios generales y 362 a 290 para socios del interior; en la tercera tendrán la chance los socios generales que cuenten con 399 a 200 puntos y de 289 a 150 para los asociados del interior; mientras que en la cuarta y última ventana será el turno para los que acumulen 199 a 0 puntos y de 149 a 0 puntos para socios del interior.