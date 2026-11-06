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Mañana se juega la Liga con partidos claves en la pelea por la corona

Por Redacción

A excepción de San Lorenzo-CC. Tolosano (pasó para el miércoles 11, a las 18), mañana a partir de las 16 se jugará la duodécima fecha del Clausura de Primera División, ADIP, uno de los líderes con 21, visita a CRIBA en 2 y 611; en tanto que Unidos de Olmos, otro de los punteros, visita a Brandsen en 52 y 161. Además, Peñarol-Gonnet; For Ever-CRISFA; Alianza-Alumni; Fomento-Las Malvinas y Estrella-Everton. Y por la Primera B, Montoro, puntero con 25, recibe a Argentino (J), en 96 y 118.

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