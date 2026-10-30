Maradona: el recuerdo a 66 años de su nacimiento

Sus primeras gambetas en Argentinos Juniors que luego pasaron a Boca, su ascenso a la idolatría absoluta que perdura hasta el día de hoy en Napoli, su famosa “Mano de Dios” y el mejor gol de la historia de los Mundiales frente a Inglaterra luego de la dolorosa guerra de Malvinas; la llegada de su tan ansiada Copa del Mundo... Todo eso y más se recordará hoy en Argentina y el mundo, por un nuevo cumpleaños de Diego Armando Maradona, que aunque hace seis años ya no está en este plano, sigue más vivo que nunca en cada fanático del fútbol.

Un 30 de octubre de 1960 en Villa Fiorito, nacía uno de los máximos ídolos del pueblo argentino, alguien que trascendió el mundo del fútbol para transformarse en un símbolo también social y político. Un rostro que sigue presente en nombres de estadios, camisetas, banderas, tatuajes, entre tantas otras cosas.

Su final, también despertó controversias, para algunos anunciada, para otros imprevista en medio de una pandemia que lo había alejado de lo que más amaba, el césped y la pelota de fútbol.

Hoy, cuando estaría cumpliendo 66 años, lo inevitable para muchos será tener un sentimiento de nostalgia recordando al “10”, en un día en donde seguramente a más de uno se le piante un lagrimón recordando jugadas, momentos, frases de un hombre que en una era donde las cámaras no abundaban y los medios no eran masivos, siempre estuvo en boca de todos y en el centro de la escena.

Eternizado en el corazón del pueblo argentino tras la conquista mundial en México 1986, su actuación en Italia 1990 y su resurgir para encarar la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, Diego Armando Maradona, el Diego o “D10S”, hoy sigue estando presente en cada charla futbolera, siendo recordado con frases de su autoría o con alguna de las muchas jugadas que nacieron y se eternizaron en sus pies.

Así, en un nuevo aniversario de su nacimiento, los sentimientos y el amor hacia un hombre que le dio tanto a la Argentina, jugando para la Selección, pero también siendo un embajador mundial albiceleste, afloran más que nunca, y como alguna vez dijo alguien luego de su fallecimiento aquel fatídico 25 de noviembre de 2020, “Diego es la persona muerta más viva del mundo”.

Y en un nuevo 30 de noviembre, esa frase está más vigente que nunca, con la trascendencia y el corazón ganado de cada uno a fuerza de goles, gambetas, conquistas y la constante defensa de la Argentina.