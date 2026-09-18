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Marcelo Gallardo: “Siempre tuve curiosidad por dirigir una selección”

Por Redacción

Marcelo Gallardo llegó a Ecuador para asumir como nuevo técnico del seleccionado de dicho país y comenzar una nueva etapa en su carrera.

El Muñeco afirmó que “siempre” tuvo la “curiosidad” de dirigir a un seleccionado, a la vez que reveló que en 2024 tuvo el ofrecimiento de Ecuador para asumir el cargo previo al arribo de Sebastián Becaccece: “La chance se presentó hace dos años, pero en ese momento no estaba en condiciones de asumir ese desafío; hoy vuelvo con ganas de poder tener un desafío”.

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