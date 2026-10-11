Marcelo Torres: “Queremos jugar una Copa el año que viene”

Marcelo Torres volvió al gol. ¡Y cuanto lo necesitaba! Como lo necesita Gimnasia en este tramo final del campeonato, donde hacen falta goles y victorias para alcanzar la clasificación y jugar la Sudamericana 2027, objetivos que el plantel se trazó para este semestre.

- ¿Sensaciones encontradas en este regreso al gol?

- Contento por el gol pero con bronca por el partido. Yo creo que podría haber sido para nosotros, pero está siendo bastante complicado cerrar los partidos. Toca corregir los errores y pensar en lo que viene.

- ¿Qué les faltó para el gol cuando estaban 0 a 0 y parecía que lo levaban por delante?

- Qué sé yo...Hay veces que la pelotita entra y hay veces que no. Lo importante es que el equipo sigue para adelante, está con mucha confianza.

- ¿Cuánto esperaste este gol, en el Bosque, con tu gente, en un minuto decisivo?

- Mucho. La verdad que todos los días, después del partido con Racing, soñaba con esto. Con bronca porque no fue para la victoria, pero en lo personal con mucha felicidad y con mucha confianza.

- ¿No te lo sacaba nadie al penal?

- Estábamos hablando con el Tanque Auzmendi. Está siendo goleador así que le pedí permiso a él y entendió mis ganas de patearlo. Se lo agradezco, se lo dije en la cancha cuando terminó. Tenemos muy buena relación.

- ¿Convertiste tu gol número 100?

- Sí, es mi gol número 100. Contento por eso pero con bronca por este mal resultado.

- ¿Cómo van a encarar las cuatro fechas que quedan?

- La verdad, con mucha fuerza. Sabemos que se viene un partido muy difícil contra Huracán y trataremos de hacer lo mejor y traernos algo de allá.

- ¿Cómo estas para estos cuatro partidos que quedan, la definición del campeonato?

- Hoy, con mucha confianza. Tengo ganas de que ya sea jueves, de tratar de sumar más minutos, de poder ayudar al equipo. Me siento bien, si tengo que estar cinco o diez minutos voy a tratar de dar lo mejor. Y con mucha fe.

- ¿Tienen que ganar en Huracán para recuperar los puntos perdidos ante Atlético Tucumán?

- Sabemos que va a ser un partido difícil en cancha de ellos. Vamos a tratar de imponernos y hacer nuestro juego, que está saliendo bien, nada más hay que corregir cosas. Queremos jugar la Copa del año que viene. Queremos terminar lo más arriba posible y trabajamos para que suceda eso.

- ¿Más tranquilo con la renovación?

- Muy feliz. Ya sé que voy a estar varios años acá, por eso estoy contento.