Marcone apuntó a la crisis política en el Rojo

El mediocampista y capitán de Independiente, Iván Marcone, reconoció que el conjunto de Avellaneda atraviesa un período “triste” que no cambió en los cuatro años que lleva en la institución.

El jugador de 36 años comentó que nada asegura que un cambio dirigencial vaya a mejorar el contexto que atraviesa el club y dejó a los hinchas del Rojo afuera del problema.

Con un período de irregularidad deportiva en el inicio del ciclo del entrenador Jadson Viera, quien llegó desde Uruguay y sufrió el desmantelamiento del plantel profesional en sus primeros días en el cargo, Independiente se sostiene dentro de la zona de clasificación a los playoffs con 14 unidades.

En su posición de capitán y referente de Independiente, club al que llegó en 2022 , Iván Marcone buscó responsables políticos ante la mala realidad institucional que atraviesa la institución hace años.

Según las declaraciones del mediocampista, los jugadores luchan “contra Independiente” y su actual cuadro político, en el que prima “el ego” por encima del bienestar del club.

“El que está afuera genera lío, es una situación triste para Independiente, ¿Quién te asegura que se va esta Comisión y con la que venga vaya a cambiar?” reclamó el futbolista, que también recordó que su primer partido en la institución se tuvo que suspender porque “era previo a las elecciones y estaban prendiendo fuego la sede”.

“El día que todos nos pongamos de acuerdo y nos unamos, con una energía positiva para tirar hacia adelante, van a empezar a cambiar las cosas”, auguró el exjugador de Boca, reconociendo que actualmente la ambición política es estar en el poder, aunque luego el que llega a la dirigencia del club “sufre” porque “nadie lo ayuda y queda solo” por lo que inmediatamente vuelve “el caos”.

Tras el último partido con San Lorenzo, el capitán reveló que decidió frenar las charlas con la dirigencia por la extensión de su vínculo para enfocarse en el presente. “Sinceramente es un tema que yo decidí dejar en stand by”, expresó.